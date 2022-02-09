快訊／迎戰2022地方選舉　蔡英文交付4大目標：部署優質人選回應人民

記者呂晏慈／台北報導

迎戰2022選舉，身兼民進黨主席的總統蔡英文今（9日）在中常會前，公布新年4大目標，包括讓台灣持續走向世界、尋找兼顧經濟和防疫的「台灣模式」，以及社會福利政策再升級，還有部署優質人選回應人民期待，與「台灣隊友」們一起面對年底九合一大選的考驗。

▲身兼民進黨主席的總統蔡英文在中常會發表談話。（圖／翻攝自民進黨直播）

蔡英文說，這是農曆年後首次中常會，要向民眾拜個晚年，也感謝防疫、醫護、交通疏運、警察、消防人員的辛勞和付出，去年台灣歷經許多挑戰，包括行政院長蘇貞昌、民進黨立院黨團都全力以赴，拿出最好的表現，新年也要不負所託。

蔡英文並指，新年有4大目標，第一是要讓台灣持續走向世界，去年台灣與美國、日本、歐盟都有更緊密的合作交流，台美之間除了TIFA復談，也再度召開經濟合作繁榮夥伴對話，上個月台日經貿合作會議，也促成更多合作。

針對開放日本福島食品進口議題，蔡英文說，政府一定會用比國際標準更嚴格的科學檢驗，具體落實邊境管制和各項配套措施，為國人食安嚴格把關，請國人放心，如同去年公投結果，未來也將繼續拓展國際經貿關係，深化民主夥伴，讓台灣持續走向世界。

蔡英文說，第二個目標是，要尋找經濟與防疫的模式，確保防疫新生活，同時拼經濟，強調政府的防疫工作不會鬆懈，將會尋找「台灣模式」因應不同疫情階段，同時繼續強化半導體、5G、電動車等產業；第三個目標是，社會福利政策再升級，讓人民共享經濟成長果實，讓政府和產業界一起照顧勞工，同時預告育兒津貼將再度提高，持續佈建增加長照據點。

對於第四個目標，蔡英文說，就是部署優質人選，回應人民的期待，面對今年底九合一大選，縣市首長將面臨民意的檢驗，要團結所有支持台灣前進的「台灣隊友」，一起面對年底的考驗。