綠營民調／58.7%支持開放日本福食　53.8%認為有助台灣經濟

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

行政院8日宣布解禁日本福島等5縣食品進口台灣。根據民進黨內部民調顯示，支持開放日本福島五縣市食品進口民眾佔58.7%，此外有53.8%民眾認為開放符合國際標準的福島食品進口，對台灣的經濟貿易有幫助。

據悉，本次民調於2月7日至2月8日執行，總共詢問四題。其中包括：「就整體而言。請問你支不支持開放日本福島五縣市，符合國際標準的日本食品進口？」結果分別為：支持、不支持、無意見：58.7%、37.6%、3.6%。

另外，在「整體來說，請問你認為開放符合國際標準的日本福島五縣市食品進口，對台日關係有沒有幫助？」方面，結果顯示，有、沒有、無意見分別為：71.4%、23.4%、5.2%

至於詢問經貿議題，「為了發展國際貿易，只要符合國際標準的食品就能進口，請問你能不能接受？」結果顯示，接受、不接受、無意見分別為：69.1%、27.5%、3.4%。「總體來說，請問你認為開放符合國際標準的日本福島五縣市食品進口，對台灣的經濟貿易有沒有幫助？」部分，結果顯示，有、沒有、無意見為：53.8%、39.9%、6.3%。

對此，相關人士分析，從民調題目來看，四個題目都有超過五成民眾支持，顯示日本福島食品議題，政府作為獲得民眾支持，其中更高達71%民眾認為有助於促進台日關係；69%同意為了發展國際貿易，符合國際標準食品就可進口，都展現台灣民意重視台灣對外經貿與外交的重視。

綠營幕僚則指出，去年底公投後，台灣社會對於美國豬肉的討論，其實讓民眾更理解台灣在國際貿易體系中的角色，加上日本在疫情期間捐贈台灣大量疫苗、採購去年2月遭到中國惡意封殺的台灣鳳梨，也連帶改變了日本食品進口議題的民意趨向。

民進黨人士受訪時表示，去年底美豬公投所展現的新民意，是台灣人民自主決定走向世界、擴展經貿，很可惜國民黨並沒有跟上這個潮流，還用過去公投結果自圓其說。

該人士認為，在沒有新論述的情形下，加上國民黨執政時也大力支持日本福島五縣食品開放，所以從最新民調數字可以看到，獲得過半民眾支持。