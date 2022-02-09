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蔡英文籲民進黨團結　擦亮「綠色執政 品質保證」招牌

▲蔡英文9日在民進黨中常會前發表主席談話 。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

▲蔡英文9日在民進黨中常會前發表主席談話 。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

記者蘇晏男／台北報導

農曆新年假期結束，兼任民進黨主席的總統蔡英文9日在中常會上交付新年四大目標，包括「讓台灣持續走向世界」、「尋找兼顧經濟與防疫的台灣模式」、「社福政策再升級」及「部署優質人選」。蔡英文結尾還向黨員喊話，請大家再接再厲、團結打拼、創造更多成果，擦亮我們「綠色執政 品質保證」的招牌，爭取更多民眾認同和支持，一起讓國家持續前進。

民進黨今天下午舉行中常會，蔡英文會前主席談話時表示，感謝過年期間，依然堅守崗位，維持國家運作的相關人員，包括防疫醫護、交通疏運、國軍、警消防的辛勞及付出。台灣去年面臨許多挑戰，不論是行政院長蘇貞昌帶領的行政團隊、立法院黨團或所有黨公職夥伴，都是全力以赴，努力拿出亮眼的執政表現，新的一年要持續讓國人有更好的生活，因此有四大目標要一起努力。四大目標全文如下：

第一、讓台灣持續走向世界：去年台灣跟美日、歐盟及歐洲國家有更緊密的合作交流；台美之間除TIFA（貿易暨投資架構協定）復談，也再度召開經濟繁榮夥伴對話，而上月台日經貿會議也促成雙方更多合作。

提及昨日行政院宣布日本福島五縣食品解禁，蔡英文強調，政府一定會以比國際更嚴格的科學檢驗，具體落實邊境管制跟各項配套措施，為國人食安嚴格把關，請國人放心。這決定如同去年公投結果，台灣人向世界表達願意接受國際標準，有決心解決困難的貿易問題，迎向高標準的國際經貿體系。接下來要積極拓展國際經貿布局，跟全球民主夥伴深化各領域的合作關係，讓台灣持續走向世界。

第二、尋找兼顧經濟與防疫的台灣模式，確保防疫新生活，繼續拚經濟：去年在全體國人努力下，疫情受到控制，經濟穩健發展，不僅經濟成長率創11年新高，出口也已經連續18個月正成長。但受到Omicron變異株衝擊，目前全球疫情仍嚴峻，因此新的一年防疫還是首要之務，提醒大家要持續做好防疫措施，提高第三劑疫苗覆蓋率。

政府防疫工作不會鬆懈，尤其是春節連假後，更要關切本土疫情發展及全球疫情變化，動態調整防疫政策，超前部署。會尋找兼顧經濟跟防疫的台灣模式，以對生活影響最小、達最大防疫效果為目標，來因應不同疫情階段，採取最適合的防疫策略，持續提升台灣防疫振興。

顧好疫情就是顧好經濟產線，我們確保台灣產業如常生產，也是保持台灣產業在全球產業鏈的關鍵地位。新的一年，我們會持續強化半導體供應鏈，持續發展電動車、5G等產業，並且推動傳產升級、智慧生產，因應快速變動的世界經貿趨勢。

面對國際通膨壓力，行政院已推動穩定物價6大措施，政府會持續運用各種政策工具，確保物價平穩，減輕人民負擔，減緩國際通膨衝擊，要讓人民顧健康也安心拚經濟。

第三、社福政策再升級，擴大照顧人民：經濟成長成果要跟全民共享，今年軍公教調薪4％，民間業者也陸續跟進調薪，要藉著機會，呼籲企業界跟產業界，如果公司營收不錯，可以幫員工加薪，讓政府跟產業界一起來照顧員工。

這月底國中班班有冷氣政策即將達成。在今年8月育兒津貼將會再度提高，從3500元提高到5000元。此外，今年的長照預算超過了600億元，是史上新高，會持續布建，增加長照據點。照顧更多人民是政府重要責任，對於福國利民政策，我們會持續推動、加速落實，從學童到長輩，政府都會擴大照顧，也會減輕年輕家庭負擔。

第四、部署優質人選回應人民的期待：今年九合一大選不分政黨的縣市首長都將面臨民意檢驗，我們要團結所有希望家鄉進步、努力為台灣付出、支持國家前進的台灣隊友，要一起面對年底的考驗。除了縣市長選舉，我們也看到許多生力軍，願意參選縣市議員，身為有經驗也有能力的政黨，我們也有責任舉薦好的人才，為台灣打拼。

從基層民到到縣市首長，民進黨會按部就班完成提名，部署優質人選，繼續會台灣人民服務。

蔡英文最後也向黨員喊話，請大家再接再厲、團結打拼、創造更多成果，擦亮我們「綠色執政 品質保證」的招牌，爭取更多民眾認同和支持，一起讓國家持續前進。

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