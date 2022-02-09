理髮師「巨乳緊貼男客」！雪白車頭燈炸出小可愛　0距離剪髮引暴動

▲泰國一間沙龍日前po出宣傳照後，瞬間引發暴動。（圖／Real cut 4）

記者王佩翊／編譯

泰國一間沙龍日前在臉書的粉絲專頁上po出一系列火辣的「巨乳理髮師服務照」，只見照片中身材姣好的美女理髮師緊貼男客人，讓網友超羨慕，瞬間引發暴動，更吸引眾人想要親自到訪接受「特殊服務」。事後爆紅的「爆乳理髮師」本尊現身，但她的真實身分卻讓網友大吃一驚。

泰國美髮沙龍「Real cut 4」1日在臉書粉專po出了多張廣告照，然而引發討論的卻不是精湛的美髮技術，而是照片中的正妹理髮師全身只穿著小可愛與短褲，一雙渾圓雪乳就快要炸出，火辣的事業線更是讓男客人不知道要往哪看。其中還有幾張照片，理髮師直接爬到客人身上，仔細修剪頭髮，又或者是扶著客人的頭部，緊貼在自己雄偉的胸前。

▲▼網友直呼，好想親身體驗「貼身服務」。（圖／Real cut 4）



火辣照片讓眾網友瞬間鼻血狂噴並直呼，「有奶給推」，甚至要親自到訪「Real cut 4」指名這名理髮師享受相關服務。但也有女網友直言，「絕對不會讓男友到這間店理髮，因為害怕他不回來了。」

該篇貼文在短短幾天內累計了1萬多則留言，不過事後卻有當地媒體報導，其實照片中的巨乳正妹並非該間沙龍的理髮師，而是「老闆娘」，她只是為了幫店裡拉高人氣，才會親自「下海」拍攝大尺度宣傳照。也就是說即使親自前往，也無法享受這項「特殊服務」，讓網友大喊可惜。

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