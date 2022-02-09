4公尺巨鱷困「輪胎項鍊」6年險勒斃！　勇者出手終於解套





▲「輪胎項鍊」被剪斷，鱷魚重獲自由。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

印尼中蘇拉威西省（Central Sulawesi）帕盧市（Palu）一條4公尺長鱷魚，過去6年頸部都套著一個機車輪胎，當地政府一度招募勇者移除「輪胎項鍊」失敗，但最近終於傳出好消息，一名35歲的爬蟲類愛好者成功將鱷魚捕捉上岸，移除輪胎項鍊。

綜合外電報導，帕盧市居民和里長擔心這條4公尺長的鱷魚愈長愈大，再繼續下去恐怕會被套在脖子的機車輪胎勒死。當地政府2020年1月懸賞勇者捕捉鱷魚，但機警的鱷魚從來沒被捕捉到，澳洲的鱷魚專家也前來挑戰，最後仍失敗告終，直到今年2月一位名叫提利（Tili）的35歲男子出現。

▲勇者提利在村民幫助下，成功把鱷魚解套。（圖／路透社／翻攝推特）

提利表示他是受到心疼卻又害怕的村民所託，一個人前往捕捉鱷魚。他設下簡單的繩圈陷阱，以活雞當作誘餌，但在連續3個禮拜的追蹤中，鱷魚2度聰明地吃掉活雞並逃跑，害提利被村民質疑捕捉鱷魚的承諾只是說說而已，但當地時間7日他終於證明自己，在夜間活捉鱷魚，並用布料蓋住鱷魚眼睛、紅帶纏住血盆大嘴後，在村民的幫助下成功剪斷機車輪胎。

追總鱷魚將近一個月仍堅持不懈的提利表示，「我就是不忍心看到動物受傷，就算是蛇，我也會救牠。」