　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

4公尺巨鱷困「輪胎項鍊」6年險勒斃！　勇者出手終於解套

▲▼印尼中蘇拉威西省帕盧市地方政府宣布，幫鱷魚掙脫輪胎的活動取消。（圖／路透社）

▲「輪胎項鍊」被剪斷，鱷魚重獲自由。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

印尼中蘇拉威西省（Central Sulawesi）帕盧市（Palu）一條4公尺長鱷魚，過去6年頸部都套著一個機車輪胎，當地政府一度招募勇者移除「輪胎項鍊」失敗，但最近終於傳出好消息，一名35歲的爬蟲類愛好者成功將鱷魚捕捉上岸，移除輪胎項鍊。

綜合外電報導，帕盧市居民和里長擔心這條4公尺長的鱷魚愈長愈大，再繼續下去恐怕會被套在脖子的機車輪胎勒死。當地政府2020年1月懸賞勇者捕捉鱷魚，但機警的鱷魚從來沒被捕捉到，澳洲的鱷魚專家也前來挑戰，最後仍失敗告終，直到今年2月一位名叫提利（Tili）的35歲男子出現。

▲▼4公尺巨鱷套「輪胎項鍊」6年險勒斃！　勇者出手終於解套 。（圖／路透社／翻攝推特）

▲勇者提利在村民幫助下，成功把鱷魚解套。（圖／路透社／翻攝推特）

提利表示他是受到心疼卻又害怕的村民所託，一個人前往捕捉鱷魚。他設下簡單的繩圈陷阱，以活雞當作誘餌，但在連續3個禮拜的追蹤中，鱷魚2度聰明地吃掉活雞並逃跑，害提利被村民質疑捕捉鱷魚的承諾只是說說而已，但當地時間7日他終於證明自己，在夜間活捉鱷魚，並用布料蓋住鱷魚眼睛、紅帶纏住血盆大嘴後，在村民的幫助下成功剪斷機車輪胎。

追總鱷魚將近一個月仍堅持不懈的提利表示，「我就是不忍心看到動物受傷，就算是蛇，我也會救牠。」

►台南和逸飯店打折了！帶小孩超划算

►自然回甘的靜思書軒紅茶你喝過嗎？

ET快訊
明金成「他就是要殺我」！　27年前鬼門關搶回一命
明金成驟逝！3年前才辦婚宴　伴娘、伴郎齊聚「慶祝嫂子懷孕」
天弓飛彈爆混雜「淘寶貨」零件！　中科院爆重大軍購弊案
9樓阿姨又被打？　「幸福的吶喊」擾鄰被公告
明金成執導《我的秘密花園2》成人生代表作！　林依晨每年問候老
實名制「釋姦情」！　摩鐵2個月8次大戰人妻
竹北遠百「魔王停車場」拆了！試營運1個月牆上全刮痕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

公開讚「台灣地位重要」！歐盟推晶片法案　投1.4兆與美日合作

專家曝：新變種病毒恐已出現！　Omicron次變異株BA.2入侵60國

承諾加購的2000億美元產品？　美智庫：中國一毛都沒買

4公尺巨鱷困「輪胎項鍊」6年險勒斃！　勇者出手終於解套

嬌生新冠疫苗被爆「暫時停產」　紐時：恐短缺數億劑

防烏克蘭危機爆戰爭　德法波蘭元首會商降溫之道

英相強生拒逼宮下台　改組內閣盼安撫朝野民心

美國準駐宏都拉斯大使　承諾致力強化台宏邦交

蘋果微軟拉抬、美債殖利率升激勵　美股收高371點

美破獲史上最大比特幣竊案　追回1001億元創紀錄

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

狗界寒單爺？黃狗瘋玩鞭炮　鄰居想預約：開工過來旺旺

4姊妹淘租車出遊自撞隧道口　車全毀！23歲女駕駛搶救不治

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

婁峻碩「絕不劈腿」：我很愛惜羽毛　穩定交往焦凡凡...不願留任何疙瘩

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

《全明星3》田依甯經紀人發聲！ IG被罵爆「努力被潑髒水很傷人」

宛宛兒崩潰求救！全身起紅疹　癢爆「超痛苦」：第一次這樣怎麼辦？

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

「洛威拿慢慢」遭送收容所暴瘦！　媽花半年改造...養成60KG胖毛孩

公開讚「台灣地位重要」！歐盟推晶片法案　投1.4兆與美日合作

專家曝：新變種病毒恐已出現！　Omicron次變異株BA.2入侵60國

承諾加購的2000億美元產品？　美智庫：中國一毛都沒買

4公尺巨鱷困「輪胎項鍊」6年險勒斃！　勇者出手終於解套

嬌生新冠疫苗被爆「暫時停產」　紐時：恐短缺數億劑

防烏克蘭危機爆戰爭　德法波蘭元首會商降溫之道

英相強生拒逼宮下台　改組內閣盼安撫朝野民心

美國準駐宏都拉斯大使　承諾致力強化台宏邦交

蘋果微軟拉抬、美債殖利率升激勵　美股收高371點

美破獲史上最大比特幣竊案　追回1001億元創紀錄

栗山監督看完12隊春訓　台日對抗賽仍派年輕選手

明金成「他就是要殺我」27年前鬼門關搶回一命！縫270針毀容陷憂鬱

公開讚「台灣地位重要」！歐盟推晶片法案　投1.4兆與美日合作

「哥哥」明金成驟逝　黃小柔哀痛：失去了他，我無法用言語形容

明金成驟逝！3年前才辦婚宴　伴娘、伴郎齊聚「慶祝嫂子懷孕」

超商限量賣！「香水草莓」大顆爆多汁　還有1人份量24小時都能吃

專家曝：新變種病毒恐已出現！　Omicron次變異株BA.2入侵60國

年後轉職強強滾　台南三場徵才等你來

物價上漲、福食將解禁　林為洲：請蔡政府正視國人民生、健康！

Volvo最熱賣跨界SUV升級啦　小改款XC40歐洲官網無預警曝光

小龍貓「拔蘿蔔」臉猛往洞塞超Q　找零食屁屁狂搖媽笑：很豐收喔！

國際熱門新聞

即／蘋果突宣布新功能！iPhone變身

驚覺老公不倫妹妹　正妹崩潰離婚

穿衣注意！蚊子最愛4顏色　最新研究曝光

2歲嬰誤吞電池「心臟燒破洞」亡

北京冬奧裁判不公爭議　韓國年輕人仇中意識升溫

輝瑞「賣疫苗」賺翻　2021年獲利6100億

氣象戰：俄軍會在3月底前動武？

索馬利蘭外長訪台　外交部升國旗並列形同「準友邦」

蘋果微軟拉抬、美債殖利率升激勵　美股收高371點

美破獲史上最大比特幣竊案　追回1001億元創紀錄

87歲入圍最佳女配角！　茱蒂丹契破奧斯卡紀錄

巨鱷套「輪胎項鍊」6年險死　勇者出手終於解套

女噴酒精點蚊香　全身著火60%燒傷

「奶孫戀」頻遭攻擊　女曬照反擊：不需認同

更多熱門

相關新聞

女噴酒精點蚊香　全身著火60%燒傷

女噴酒精點蚊香　全身著火60%燒傷

泰國一名28歲女子擔心家中老人感染新冠病毒，每天下班回家都會全身噴酒精消毒，然而她進屋後沒等身上酒精揮發，便拿起打火機點蚊香，導致火勢迅速蔓延身上和衣服，全身60%面積傷燙傷。

新冠中鏢同天又贏頭獎　他傻眼：幸運過頭

新冠中鏢同天又贏頭獎　他傻眼：幸運過頭

驚覺老公不倫妹妹　正妹崩潰離婚

驚覺老公不倫妹妹　正妹崩潰離婚

緬甸數百家庭憂遭牽連　登報斷絕親屬關係

緬甸數百家庭憂遭牽連　登報斷絕親屬關係

移工專案引進開放第2階段　2/15起印、越、菲、泰全部開放入台

移工專案引進開放第2階段　2/15起印、越、菲、泰全部開放入台

關鍵字：

palu鱷魚輪胎項鍊印尼東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

知名導演明金成驟逝！　享年51歲

即／蘋果突宣布新功能！iPhone變身

明金成2段情重傷拖到47歲才婚

明金成驟逝　庹宗康、屈中恆急奔醫院

吳建豪認了F4心結「每個人都有嫉妒」：最後不是那麼開心

奧迪經理員購A7秒賣！爽賺價差下場曝

明金成心肌梗塞驟逝　10大徵兆不可輕忽

夫妻激戰忘關門！婆婆親睹全程吐1句話

明金成最後發文「家人在哪裡就是家」

《殭屍校園》驚喜彩蛋！　周子瑜「露臉客串」粉絲嗨翻

獨家／知名導演明金成昨夜驟逝　未滿月雙胞胎痛失父親

義大晚間緊急清消！停業公告曝光

熊熊正向自嘲私密片外流：至少還能有一點快樂

初九10大禁忌秒懂　觸犯窮一年

房東好心買公共洗衣機！母女租客照三餐洗

更多

最夯影音

更多
囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！
狗界寒單爺？黃狗瘋玩鞭炮　鄰居想預約：開工過來旺旺

狗界寒單爺？黃狗瘋玩鞭炮　鄰居想預約：開工過來旺旺

4姊妹淘租車出遊自撞隧道口　車全毀！23歲女駕駛搶救不治

4姊妹淘租車出遊自撞隧道口　車全毀！23歲女駕駛搶救不治

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

婁峻碩「絕不劈腿」：我很愛惜羽毛　穩定交往焦凡凡...不願留任何疙瘩

婁峻碩「絕不劈腿」：我很愛惜羽毛　穩定交往焦凡凡...不願留任何疙瘩

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面