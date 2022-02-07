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緬甸數百家庭憂遭反對派孩子牽連　登報斷絕親屬關係

▲▼ 在緬甸中部曼德勒一場反軍政府集會中，多名年輕示威者舉起三指手勢抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲在緬甸中部曼德勒一場反軍政府集會中，多名年輕示威者舉起三指手勢抗議。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

過去3個月，緬甸每天平均有6或7個家庭到國營報紙登報聲明，與公開反對軍政府的孩子、孫兒或親戚斷絕關係。

軍方一年前推翻民選政府掌權，去年11月宣布，凡反對者的財產皆會由軍方接管，窩藏示威人士者則將遭到逮捕，其後搜索事件頻傳，登報斷絕關係的啟事也開始多了起來。

路透社看到報上有570則斷絕關係的啟事，加入武裝集團抵抗軍方統治的前汽車銷售員林林波波（Lin Lin Bo Bo, 譯音）名列其中。

去年11月刊登在國營「鏡報」（The Mirror）的啟事寫道：「我們宣告與林林波波斷絕關係，因為他從不聽從父母意見。」

26歲的林林波波逃離緬甸後，棲身泰國邊境小鎮，他今天在那裡告訴路透社記者，母親跟他說要斷絕關係前，軍人曾去他老家搜捕，幾天後，他就在報上看到啟事，那個當下，他忍不住掉下眼淚。

他說：「同志們告訴我，家人迫於壓力這麼做，情有可原，但我還是很傷心。」

人權團體「英國緬甸運動」（Burma Campaign UK）成員維欣品頌（Wai Hnin Pwint Thon）表示，針對異議人士親屬下手是1980年代末期與2007年暴動期間軍方慣用手法，但2021年2月1日軍事政變後，軍方更是變本加厲。

維欣品頌說，公開斷絕關係的作法在緬甸文化中行之有年，是民眾的因應之道，但據她觀察，最近這類啟事比以往更常見了。

林林波波的雙親婉拒對路透社發表看法。

維欣品頌說：「家族成員怕被牽連，他們不想被捕，不想惹麻煩。」

軍方發言人並未回覆路透社記者詢問，去年11月軍方發言人曾說，在報上宣告斷絕關係者，若被發現支持反軍政府陣營，仍會遭到控告。

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