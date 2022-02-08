「會做事」政務官轉戰2022？ 陳時中、王美花、陳吉仲回應一次看

▲陳時中、王美花、陳吉仲今天否任轉戰2022縣市首長傳言。（圖／記者陳家祥攝）

記者呂晏慈／台北報導

2022地方選舉腳步近逼，民進黨高層近期盤點縣市長選將時，點名衛福部長陳時中、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲等政務官均是活棋，可望組成「會做事連線」參選。不過，陳時中今天上午在行政院記者會表示，若是相關政務沒有告一段落，絕對不會有其他思考；王美花直言，沒有選舉的意願和規劃；陳吉仲則說，無法在農業部門有所貢獻就會回到學校，3人均口徑一致地否認參選傳言。

一名英系要角日前透露，高層近期盤點綠營選將時，有意徵召知名度高、會做事的政務官出戰縣市長，包括陳時中是台北市長的熱門人選，亦被點名出征新北市、桃園市；另評估內政部長徐國勇出戰新北市、經濟部政務次長曾文生選桃園市、行政院發言人羅秉成選新竹市，王美花、陳吉仲也被視為出戰彰化縣、雲林縣的活棋。

不過，陳時中今天上午在行政院記者會受訪說，他的態度很清楚，他是政務官，也是中央流行疫情指揮中心指揮官，一切以政務為重，現在必須心無旁騖地處理相關政務，「相關政務沒有告一段落，我絕對不會有其他思考」。

王美花也說，經濟部也是一個忙碌的部會，「選舉的事，沒有意願也沒有規劃」；陳吉仲直言，他白話文的想法就是，「如果沒有辦法在農業部門有所貢獻，那就應該離開這個地方，回到學校，就這麼簡單」。

羅秉成則因今天媒體提問時，並未談到他的名字，僅開玩笑說，「所以沒有要我回答？」實際上，他早就在今年1月中旬首度被「點將」時，就明確回應，過去的人生沒有選舉這一站，未來也不會有選舉這一站，否認將參選2022新竹市長的傳言。

此外，台灣民眾黨秘書長謝立功昨天接受網路媒體專訪時表示，他與5位黨籍立委，目標就是「每個人鎖定一個區域就開始來努力」，像他自己報名桃園市，高虹安則出戰新竹市，邱臣遠將選基隆市，至於蔡壁如則尚未定案；台中市部分，由於台北市副市長蔡炳坤對於中彰投地區很熟悉，過去也有許多淵源，因此是推派人選；至於高雄市人選，曾與「反萊豬」醫師蘇偉碩互動過，但最後結果如何要看他自己決心。

然而該說法也被黨籍立委打臉。高虹安今天上午受訪時，不滿地回嗆謝立功，黨內對於提名辦法都沒有正式討論，「不曉得秘書長為什麼自己拋出縣市首長的名單和人選？」強調目前重心放在立院問政何在地服務，沒有年底選舉的規劃；邱臣遠也說，黨務相關作業有一定程序，這個部分尊重黨的機制，現階段還是以立法院、民生經濟、國會監督工作為優先。