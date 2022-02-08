民進黨縣市長布局曝　陳時中有3選擇

▲蔡英文拍板年底選舉期程延至農曆年後展開，黨內醞釀組政務官「會做事連線」戰隊出戰縣市長。



圖文／鏡週刊

迎戰年底大選，民進黨趁農曆春節假期結束後積極展開布局，高層盤點綠營選將，有意徵召政績突出的政務官出戰縣市長，除了衛福部長陳時中是台北市長的熱門人選，還有4名政務官都被視為出征縣市長的口袋名單或活棋，盼在年底選戰組成「會做事連線」戰隊，大打綠色執政政績牌，並讓綠營中生代有機會接班。

身兼民進黨主席的蔡英文總統年前在中執會宣示，為了因應疫情變化，選對會將今年的選舉作業期程，延到農曆春節之後啟動。本刊掌握，黨內高層近日盤點綠營戰將，有意徵召有政績、有知名度及聲量的政務官出征縣市長，盼在年底組成一支「會做事連線」戰隊，強打綠色執政品牌。

▼出戰雲林縣長，綠營內除立委蘇治芬、劉建國是熱門人選，也有人點名農委會主委陳吉仲出戰。



根據民進黨2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例，六都直轄市長、非執政縣市提名候選人由黨主席提名，經中執會通過後徵召；執政任期將屆滿的基隆市、新竹市、屏東縣，將辦初選。

被黨內高層及操盤幕僚點名的政務官名單，討論度最高的就是衛福部長陳時中，除了是台北市長熱門人選，也被點名出征新北、桃園；至於新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣等四縣市，綠營高層的口袋名單中也已有適合的政務官正評估中。

台北市長人選部分，包括陳時中、前交通部長林佳龍、前文化部長鄭麗君、基隆市長林右昌都被點名，又屬陳時中討論度最高，堪稱綠營政務官連線的領頭羊。英系高層直言，陳最適合的還是北市，但挑戰有二，一是國內疫情變化，二是如何轉場，若疫情能持續平穩、讓他功成身退出場參選就會是上上策。



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