陳時中坦言「不排斥」參選台北市長：不喜歡吃碗內看碗外

▲鄭弘儀在節目上詢問陳時中，關於被外界視為綠營北市候選人強棒，有什麼看法？（圖／翻攝自YouTube／寶島聯播網）

記者柯沛辰／綜合報導

衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中多次被外界點名是綠營2022北市選戰黑馬。他7日傍晚接受專訪時坦言，不排斥參選，但個性不喜歡「吃碗內看碗外」，只想先把防疫做好，在此之前他不會去多想。至於怎樣算是防疫到一個段落？他笑回，自己也不知道何時才會看到隧道出口，但「看到隧道曙光才會離開」。

主持人鄭弘儀在節目《寶島全世界》訪問時提到，很多人稱讚陳時中防疫做得非常好，會是民進黨籍台北市長候選人的強棒，想詢問部長個人是怎麼看？

對此，陳時中回應，他這個人有時候很豪邁，唱歌、喝酒時都是，但另一個部分算是很保守的，保守的地方就是，不想在做一件事情的時候，就在想以後的出路，像現在防疫這件事太大了，要是這件事沒做成功，他什麼都不想，不然說老實話，這就是「吃碗內看碗外」對不對？

陳時中進一步解釋，「我現在沒這個資格去想、去分心思考這件事，那我這樣是說絕對拒絕嗎？沒有，我也沒說拒絕，只是現在這個時間點，我要把份內最重要的防疫做好，不會說為了選舉去犧牲防疫，要選舉沒問題，但防疫做成功是我現在最大的目的，也是一個目標，對我的人生是很有意義的。」

鄭弘儀追問，那何時是疫情告一段落、取得一個好成績的時候呢？

陳時中坦言，如果身處隧道中來問他出口在哪，他也不知道，說不定下一個彎就看到出口，也說不定遙遙無期，但當我們看到隧道出口的時候，才有資格來想其他的事情，再者就算沒有參與近期的選舉，只要這段時間做好，還是能在其他部分努力，畢竟參加社會公眾事務，沒有說一定做要什麼（位置），「基本上我不排斥這樣的事情（選舉）」、「看到隧道曙光才會離開」。

節目早些時候，鄭弘儀也引述日本《日經亞洲》（Nikkei Asia）發布的「日經COVID復甦指數」，內容針對全球122國家防疫評比，截至1月31日，台灣拿到第一名，但在航空活動扣分較多（6分），等同是出入境管制較嚴，因此想詢問部長，有規劃要來鬆綁嗎？

▲《日經亞洲》公布1月的新冠復甦指數，台灣以82分奪下全球第一名。（圖／取自日經亞洲評論）

陳時中笑說，不可能為了所謂的評比分數來放鬆，但這樣的指標《彭博社》也有列，主要是評比疫情下經濟活動受影響的程度，如果未來真的要放寬，第一步應是會先「放寬資格」，例如有居留證、本國護照者優先入境，目前商務跟人道上也有一些專案，再來可能就是「商務簽證資格」的放寬，減少對商業活動的衝擊。

陳時中說，第二步會考慮將入境檢疫天數從現行14天縮短為10天，因為Omicron潛伏期短、發病快，根據國內資料來看，大概98%的人在7天內就能驗出來，到10天後才驗出陽性的人非常少，而且少數沒被驗出的CT值都很高、沒有傳染力，「10天是全世界都可以接受的範圍，如果7天效果也是這樣，當然也會往下放寬。」

陳時中說明，檢疫天數放寬部分，會依潛伏期及檢驗效果等數據來慢慢縮減，屆時若真的放寬，商務客也會比照國人，檢疫10天。實施上一定至少是「7+3」，或進一步考慮「5+5」，但大原則不變，也還是要配合「一人一戶」的模式來進行。至於何時可能會來鬆綁？可能要等到元宵節後才會來作考慮。