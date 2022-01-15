妹子逛NET「貨架單品」好燒　內行曝1理由：絕對買爆

▲NET日前封館3間門市，讓千位弱勢童挑新衣。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

「會去NET買包包嗎？」一名妹子直呼，日前去NET血拚時，看到幾款後背或手提包包覺得不錯，若沒有品牌要求的話，原PO覺得CP值頗讚，便好奇詢問女孩們有購入的經驗嗎？文章貼出後，一票網友分享超耐用，還另暖曝「業者1神舉」，「有做善事要支持！CP很高包包也有跟上潮流！」

一名女網友在PTT表示，每次去逛NET服飾時，發現貨架上的包包款式不錯看，「不管是後背的還是手提的，尼龍或是人工皮革也有很典雅的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

尤其是價格CP值爆棚，讓原PO好奇拋問，「價格也很親民，如果不重視品牌的話，有女生會去買NET的包包嗎？」

文章曝光後，引發網友討論，「會啊，之前買過黑色後背包很好用，也會買衣服」、「有他家三個包，用了四五年都不壞，我要怎麼買新的啊」、「買過一個質感真的不錯」、「有買一個小帶子，蠻耐用的」、「買過，紅標對折真的很便宜」、「買過水桶包，能裝蠻多東西的」、「現在在用的就是，很耐用，而且完全素色，沒有亂七八糟的裝飾花紋」。

其中鄉民對於NET默默行善，連續13年封館，讓家扶基金會兒童挑新衣的善舉，光憑這一點就很讓大家買單，「有做善事要支持！CP很高包包也有跟上潮流」、「大一買一件上衣穿到畢業都沒壞（一週穿2-3次的頻率），會做善事就要大力支持啦」、「包包很醜不會，衣服有買過很多次，有做善事的都要加入名單」。

▼網友幾乎一致大堆。（圖／翻攝PTT）