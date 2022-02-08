轟「核食」、「福食」混淆視聽　民眾黨團拋3原則：不反對進口

▲台灣民眾黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院今天上午將舉行記者會，宣佈解禁日本福島5縣市食品進口台灣。台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，民眾黨團不反對開放福食進口，但希望執政黨做好社會溝通、源頭管理、明白標示等3原則，並批評民進黨政府把「核食」更名為「福食」，是用「抽換概念之術」混淆視聽，強調政府應跳脫黨派利益，妥善面對社會溝通。

台灣民眾黨立院黨團今天上午舉行「最強在野守護民眾，落實三大正義訴求」記者會。邱臣遠會中表示，民眾黨團不反對開放福食進口，但希望執政黨做好社會溝通、源頭管理、明白標示等3原則，要讓國人安心，不要重蹈開放萊豬進口造成社會撕裂的狀況。

邱臣遠表示，人民殷殷期盼台灣能否走向國際，民進黨政府應該說清楚講明白，此外，他也批評民進黨政府使用「抽換概念之術」，把「核食」更名為「福食」，有混淆視聽有疑慮。

邱臣遠補充，實際上，輻射污染範圍受到地形、氣候、風向等因素影響，不僅限於縣市，因此，現行用縣市「一刀切」並不代表安全，例如不在列管區的埼玉縣產品輻射量比被列管的群馬縣高，此外，在菇類、漁產品也可能殘留較高的輻射量。

邱臣遠強調，執政黨不該以政治鬥爭、媚日或反日為前提討論福食進口，呼籲政府跳脫黨派利益鬥爭，妥善面對社會溝通，尤其對於溯源管理、查廠驗收、各食品上中下游管理機制，都應該說清楚講明白。

民眾黨立委賴香伶補充，應比照韓國經驗，有條件限制菇類、水產品進口，而不是為了加入CPTPP，讓國人照單全收；民眾黨立委張其祿表示，不要忘了2018年公投有779萬國人認為開放福食進口有疑慮，「這（開放福食）不可能是一個大禮」，應該科學、理性的討論該議題，到底政府有何配套措施、健康風險評估？未來邊境檢疫量能是否能到位？

此外，民眾黨團公布，立法院新會期將秉持「居住正義」、「環境正義」與「勞動正義」3大原則，監督政府施政，提出相關修法主張，另對於修憲議題，則重申18歲公民權、廢考監、降低修憲門檻、人權清單及動物保護入憲、選制改為聯立制等6大主張。

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