傳接民眾黨秘書長　蔡壁如：到黨部幫忙、無人事變動

▲蔡壁如回應接手民眾黨秘書長一事。（圖／記者黃克翔攝）

文／中央社記者王承中台北6日電

針對媒體稱將接民眾黨秘書長一事，民眾黨立委蔡壁如晚間表示，她今天傍晚已跟黨主席柯文哲見面，內容有3點：柯文哲希望她能到黨部幫忙、不會有人事變動、為黨盡心盡力；過年後，黨部應該要啟動九合一選戰模式。

蔡壁如今天接受中央社記者訪問時表示，她沒有跟柯文哲談過，媒體報導太過誇大；柯文哲的秘書在上會期臨時會時曾與她的助理聯繫，起因是最近議員提名有些紛紛擾擾，而她自己又是負責雲嘉南地區，所以柯文哲想要聊一下，並請她到黨部幫忙。

蔡壁如晚間透過臉書表示，年還沒過完，一整天就接到許多關心電話，趁著今天傍晚的空檔和柯文哲見面、談了一下，整個事情重點有3個。

蔡壁如指出，首先是柯文哲希望她能到黨部幫忙。由於過年前黨部對各地方議員參選人的提名，在社會各界產生很多紛擾，因為民眾有一些期待、對民眾黨提出的參選人也有期待。

她表示，民眾黨是由一群素人組成的政黨，正因為是素人，在提名的制度上有很多不足之處，最近社會上給予的指教和意見，柯文哲也聽見了；今年是民眾黨第一次參與九合一選舉，理論上過年後，黨部應該要啟動選戰模式。

其次，不會有人事變動。蔡壁如說，台灣民眾黨很小，沒有時間和本錢內耗，柯文哲請她到黨部幫忙，是來做事的，不會談人事、也不會有人事變動；在黨部，她要討論的是進入選戰模式之後，如何迎戰年底九合一選舉。

蔡壁如說，最後是為黨盡心盡力、鞠躬盡瘁。既然身為民眾黨一員、而黨主席又有命於她，一定為黨盡心盡力、鞠躬盡瘁，並期待黨員繼續給予批評、指教和建議，讓整個黨能朝向同一個目標前進，越來越上軌道。