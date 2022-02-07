投入2022台中市長選戰？蔡炳坤提3指標評估　曝「柯文哲殷切期許」

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨積極備戰2022地方選舉，日前已提出好幾波議員提名人，但目前尚未公布縣市長人選名單；民眾黨秘書長謝立功7日表示，台北市副市長蔡炳坤因為於中彰投地區很熟悉，所以是台中市長推派人選。針對成為民眾黨台中市長推派人選，蔡炳坤回應，自己仍在審慎評估，不過民眾黨主席柯文哲則是殷切期許。

謝立功7日接受資深媒體人黃光芹專訪，談及民眾黨2022布局。關於台中市將派誰出戰？謝立功表示，台北市副市長蔡炳坤因對於中彰投地區很熟悉，過去也有許多淵源，因此是推派人選。

關於被點名為台中市長人選，蔡炳坤7日接受《東森新媒體ETtoday》訪問時指出，目前各縣市都有陸續推出候選人，包括議員、里長等，台中市近期還會再有第三波、第四波提名，陸續提出議員候選人後，黨內難免會期待有市長候選人。

蔡炳坤表示，民眾黨是新興政黨，單靠力量還不足，對於參選台中市長一事，自己一直有做審慎評估，包括有三個指標，第一是「不要為參選而參選」，應要對台中市更好，「我覺得這是很重要的議題。」

至於第二、三個指標，蔡炳坤說明，得要從民眾黨整體思維來思考，並且還要考慮到家人是否支持，其中家人支持度相對較弱，因為自己沒有參選過，家人會對此有所保留，「這些都還在省慎評估，整體評估後才會做決定。」除了目前的人選外，民眾黨也希望有優秀人才加入，讓今年年底大選能有好成績。

被問到有無和秘書長討論過意見？蔡炳坤回應，包括5名立委在內，大家幾乎每週都有相關會議會聚在一起，「主席（柯文哲）是有殷切期許，而我自己則在審慎評估。」