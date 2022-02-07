蔡壁如與柯文哲面談「十分重要的事」　將到黨部幫忙啟動選戰模式

▲蔡壁如證實將到民眾黨部幫忙。（圖／翻攝蔡壁如臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

民眾黨層傳出人事變動，媒體報導黨主席柯文哲找來民眾黨立委蔡壁如接下秘書長一職。對此，蔡壁如昨（7）日晚間透過臉書回應，柯幕僚告知有「十分重要的事」必須見面談，柯主席希望她能到黨部幫忙，年後將啟動選戰模式。

蔡壁如表示，整件事情的來龍去脈是過年前，柯文哲主席的幕僚和我的幕僚聯繫，說有「十分重要的事」必須見面談，但當時立法院正在忙著審最後的總預算，所以向市長表達說如果是重大的事，就等過完年後，我們再好好談一談，也可以回去想一想。

至於雙方會談的容，蔡壁如做出以下3項重點整理：

1. 柯主席希望我能到黨部幫忙：

由於過年前黨部對各地方議員參選人的提名，在社會各界產生很多紛擾，因為大家對台灣民眾黨有一些期待、對我們提出來的參選人也有期待。

台灣民眾黨是由一群素人組成的政黨，因為是素人，在提名的制度上有很多不足的地方，最近社會上給我們的指教和意見我們都聽到了。

主席也聽見了，所以他希望我能去黨部幫忙，今年也是我們民眾黨第一次參與九合一選舉的啟動，所以，理論上過年後，黨部應該要啟動選戰模式。

2. 不會有人事變動

台灣民眾黨很小，我們沒有時間和本錢內耗，主席請我到黨部幫忙，是來做事的，不會談人事、也不會有人事的變動！在黨部，我要討論的是進入選戰模式之後，如何迎戰年底九合一的選舉。

3. 為黨盡心盡力、鞠躬盡瘁

既然身為民眾黨的一員、而黨主席又有命於我，我一定為黨盡心盡力、鞠躬盡瘁，我也期待黨員繼續給我批評和指教、給我建議，讓我們整個黨能朝向同一個目標前進，越來越上軌道。

蔡壁如認為，最近也有很多黨員來來去去，這是素人政黨在剛開始發展時的難免，我們要走自己的路，在這條路上會有很多跌跌撞撞，也有很多不成熟的地方，相信每個黨員的初衷都是希望這個黨能夠更好、能夠真的改變我們的國家，自己也會努力的朝這個方向前進。

她強調，黨部應該即刻啟動選戰模式，台灣民眾黨沒有時間和本錢內耗。