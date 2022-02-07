民眾黨2022縣市長名單曝　蔡炳坤選台中、高雄就等「反萊醫師」點頭

▲圖為民眾黨去年底在四大公投案的「選前之夜」。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨2022地方選舉名單出爐！民眾黨秘書長謝立功指黨內在2022的布局為，自己報名參選桃園市，立委高虹安則是要出戰新竹市，台中市則是派出台北市副市長蔡炳坤。另未，對於是否會由「反萊豬」醫師蘇偉碩出戰高雄，謝立功則說，民眾黨曾與他互動過，特別是在舉辦四大公投時，理念各方面也很不錯，但最後結果如何要看他自己決心。

謝立功今（7日）接受資深媒體人黃光芹專訪，談及民眾黨2022布局，他表示，單一席次的縣市長選舉相對比較困難，但民眾黨還是必須努力，如果一直當第三名很困難，不過到了第二名隨時就有可能變成第一名，目前就是希望能拚老二

謝立功說，透過今年選舉包括他自己在內，以及其他5位立法委員，目標就是「每個人鎖定一個區域就開始來努力」，目前大家都有在做規劃，先選定一個合適戰場，「就像我自己有報名桃園市，高虹安委員則是出戰新竹市。」

至於台中市將派誰出戰？謝立功則回應，北市副市長蔡炳坤因對於中彰投地區很熟悉，過去也有許多淵源，因此是推派人選。

而高雄是否會派蘇偉碩出戰？謝立功表示，民眾黨曾與他互動過，特別是在舉辦四大公投時，理念各方面也很不錯，但最後結果如何要看他自己決心，對於政治議題他也有自己的想法。

另外，謝立功提到，邱臣遠委員將出戰基隆，而蔡壁如委員則是還未定案，不過選情一直都在變化，而且對手也都還沒出牌。因此地方議員提名相較於其他政黨早，就是因為大家是新手，所以要早點上路、早點熟悉。

謝立功說，因為現在不知道對手是誰，「說不定我去新北市選也可以」，要先知道對手在做什麼再去作決定，太過躁進不一定是最好的方式，當所有資料都掌握到才能運籌帷幄，將某個人擺在最適當的位子就是下了一盤好棋。

至於北市副市長黃珊珊是否出征年底台北市長選戰？謝立功說，黃珊珊一定會戰，目前民調數字也在穩定成長，同時讓國民黨可能推派的參選人蔣萬安感到緊張。

民眾黨2022縣市長名單：



桃園市：謝立功（已報名）。

新竹市：高虹安。

台中市：蔡炳坤。

高雄市：蘇偉碩（尚未點頭）。

基隆市：邱臣遠。