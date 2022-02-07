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徐州八孩恐怖夫竟成網紅狂接代言　官媒發文批評又刪除

文／中央社

中國徐州農村女子被拴鍊且連生8孩事件餘波盪漾。8孩父親董志民近日連接為商業廣告代言，引起不少中國民眾憤怒，官媒法治日報昨晚更為此發表文章批評。但文章卻在當天深夜就被刪除。

除隸屬中共中央政法委的法治日報外，中共頭號官媒新華社對外部主任韓松6日也在微博發文，指自己這幾天更關注的不是「水門橋」（電影「長津湖」續集），也不是「冰墩墩」（北京冬奧吉祥物），而是拐賣婦女的8孩媽媽「被虐待精神失常疑遭拐賣的事情」。

法治晚報這篇署名「劉紫薇」、在官方微博發表的評論文章，被認為是中國各大媒體中，唯一針對董志民為商業廣告代言發文批評的媒體。

這篇文章指出，一名涉嫌違法的人（指董志民）居然能「作為『流量名人』承接業務」，顯然不能讓人理解與接受，這也是引發網民憤慨的關鍵點之一。

▲▼ 8孩媽媽。（圖／翻攝自新浪新聞）

▲8孩丈夫成網紅，廣告代言接不完。（圖／翻攝自微博）

文章說，這些蹭流量（攀點閱熱度）的商家究竟想取得什麼樣的宣傳作用，想凸顯產品或者服務的什麼特質，不得而知。但就算拍攝、發布時間都在事件發酵前，這些短片也不會取得商家們預期的宣傳效果。

這篇文章直指，一個將自己孩子的母親用鐵鏈鎖住，只因自己有8個孩子而出名的「名人」，不僅與「正能量」無關，甚至與社會公序良俗相悖，指望他產生宣傳作用的想法更是荒謬。

文章說，蹭這種流量不僅不會讓商家討到任何好處，反倒暴露了相關人員「為博取流量而毫無下限的難看吃相」。

然而，根據中國網路資料顯示，法治日報這篇評論文章已在昨天深夜就被刪除，引起中國網友質疑及嘆息。其中有網友說，「終於有官媒說話啦」；還有網友則說，「法治日報願意在這個『魔幻輿論裡』發聲批評，已經很難得了」。

▲▼ 8孩媽媽。（圖／翻攝自新浪新聞）

▲ 8孩媽媽被關在小破屋，脖子上還拴著鐵鍊。（圖／翻攝自微博）

至於新華社對外部主任韓松則透過文章，公開提到中國以往發生的數起拐賣婦女案例。其中包括，四川女子曹小青被拐賣，15年來被關在內蒙古的一個窖洞裡，吃喝拉撒「都在同一個鐵鍋裡完成」，生存環境跟豬圈一樣。還被轉手賣了4次，最後是一對劉姓兄弟花人民幣6000元（新台幣2.62萬元）買來做「共妻」。

韓松說，曹小青試圖多次逃跑被抓回，並被毆打，前後生了2個孩子，牆上寫滿「跑」字。事後雖被解救，但基本上已經精神失常了。

他表示，另有報導說，被拐賣的婦女距離派出所、鄉政府可能就幾百公尺、一公里，但就是跑不出去。如今的中國，已經是21世紀「元宇宙元年女航天員在太空中講課了」的時代了。

韓松說，還有案例是貴州省一名婦聯主任主面解救一位被拐婦女，走在街上卻被幾個當地人綁架。在被拐賣途中，婦聯主任謊稱自己也是人口販子才乘機脫逃。

 

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