　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

徐州八孩同村爆還有「吊死鬼」　遭虐打20年殘廢趴地上

▲▼江蘇徐州不只「八孩母親」，同村還有一女遭虐打超過20年。（圖／翻攝微博）

▲江蘇徐州不只「八孩母親」，同村還有一女遭虐打超過20年。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合報導

徐州八孩母親牽扯出拐賣婦女事件自一月底爆出後在微博繼續延燒，近日又爆出其實不只八孩母親楊某俠（原名小花梅）受害，同村附近另有一名20多年前被拐來的一名婦女，已經被虐打成殘廢，長年過著趴在地上的「非人生活」，而且有著「吊死鬼」的恐怖暱稱。

《星洲網》報導，中國大陸一名前媒體人在微博透露，八孩母親的住家附近其實還住著另一個外鄉女孩，同樣也是精神不正常而且無法正常行走，被拐賣到村裡已經20多年。該名前媒體人諷刺說道，她這次之所以沒有受到自媒體關注，是因為家裡「人丁不夠興旺」。

八孩母親被抖音網紅「徐州一修哥」率先曝光，但徐州一修哥發布的另一則影片，還有一名女子趴在地上不斷搖頭，嘴裡喃喃發出難以形容的聲音，舉止像狗而非一般人，一旁正好有一隻不斷吠叫的狗。徐州一修哥在影片中說，「20多年都在地上生活，衣服都不能穿，她就用被子裹著，太可憐了！」

▲▼江蘇徐州「八孩母親」。（圖／翻攝微博）

▲「八孩母親」悲慘身世曝光，卻讓施虐男子賺進大筆錢財，引起同村另一名董男模仿。（圖／翻攝微博）

據知情人士向香港明報指出，虐待該女的男子姓董，董男稱「那女的是買來的」，入村後生下2名孩子，因為經常被董男吊在屋內虐打，村裡的人都叫她「吊死鬼」。村民更透露女子最初來到村裡時情況正常，後來才被虐打到殘廢。

報導引述消息指出，該女生於1970年3月26日，本名鍾玉仙，證件照片顯示本人兩眼無神，神色不太正常。

知情者指出董男因為看到徐州八孩事件曝光後，鄰居因此走紅、得到大筆社會捐款和廣告機會，也決定找網紅到家中拍攝，「主要是為了錢，榨取（該女）最後的剩餘價值。」徐州市公安局和豐縣當局稱已下令100多人對此展開工作，豐縣當局表示會先調查2名女子情況，在擴大至全縣進行排查。

截至周一（7日）為止，徐州八孩事件在微博累計已經超過20億人次觀看，雖然獲得大量關注，但豐縣當局的反應遲緩被微博網友罵翻，官媒對此態度反覆，儘管又爆出鍾玉仙一案，卻又在發文批評後隨之刪除。據相關人士透露，儘管事件之初大部分媒體都派員前往採訪，卻被限制「採訪內容不能發」，記者也被驅散離開，網紅「徐州一修哥」也被警察找去談話，早期拍攝的影片全數被刪除。

►台南和逸飯店打折了！帶小孩超划算

►自然回甘的靜思書軒紅茶你喝過嗎？

ET快訊
快訊／蘋果突宣布新功能！　手中iPhone「直接變身」
明金成「拚10次試管」終獲雙胞兒卻驟逝　2段情重傷…拖到47
明金成驟逝最後發文曝光　月子中心吃年夜飯守妻兒
知名導演明金成驟逝！享年51歲　未滿月雙胞胎痛失父親

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

徐州八孩同村爆還有「吊死鬼」　遭虐打20年殘廢趴地上

19歲嫁富豪野雞變鳳凰！她卻淪三婚女「啃老24年」　靠94歲母照顧

全北京唯一！　這支10人冬奧志願者團隊「來自台灣」

香港確診連兩天破600　醫警告：兩周後「單日可能破萬例」

1歲萌娃滑雪好身手登冬奧開幕影片　媽媽：拍攝的時候還不會走路

拜登政府二次對台軍售　國台辦：挽救不了「台獨」必然滅亡命運

一天607確診嚇到特首！香港關閉商場、廟宇「沒打疫苗逛不了街」

78歲大爺第一次結婚！騎馬戴紅花「迎娶48歲婦」　新娘羞曝原因

陸外交部駐港公署：國安法實施後香港外媒記者「不減反增」

立訊傳被美列「未經核實清單」　股價一度跌停

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

狗界寒單爺？黃狗瘋玩鞭炮　鄰居想預約：開工過來旺旺

4姊妹淘租車出遊自撞隧道口　車全毀！23歲女駕駛搶救不治

婁峻碩「絕不劈腿」：我很愛惜羽毛　穩定交往焦凡凡...不願留任何疙瘩

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

《全明星3》田依甯經紀人發聲！ IG被罵爆「努力被潑髒水很傷人」

宛宛兒崩潰求救！全身起紅疹　癢爆「超痛苦」：第一次這樣怎麼辦？

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

「洛威拿慢慢」遭送收容所暴瘦！　媽花半年改造...養成60KG胖毛孩

被嗆不敢吃辣！怒灑整坨辣椒粉　他一口吞嗆到流口水「證明自己」

徐州八孩同村爆還有「吊死鬼」　遭虐打20年殘廢趴地上

19歲嫁富豪野雞變鳳凰！她卻淪三婚女「啃老24年」　靠94歲母照顧

全北京唯一！　這支10人冬奧志願者團隊「來自台灣」

香港確診連兩天破600　醫警告：兩周後「單日可能破萬例」

1歲萌娃滑雪好身手登冬奧開幕影片　媽媽：拍攝的時候還不會走路

拜登政府二次對台軍售　國台辦：挽救不了「台獨」必然滅亡命運

一天607確診嚇到特首！香港關閉商場、廟宇「沒打疫苗逛不了街」

78歲大爺第一次結婚！騎馬戴紅花「迎娶48歲婦」　新娘羞曝原因

陸外交部駐港公署：國安法實施後香港外媒記者「不減反增」

立訊傳被美列「未經核實清單」　股價一度跌停

竹北遠百「魔王停車場」拆了！試營運1個月牆上全刮痕　駕駛超感動

中科院爆重大軍購弊案！　天弓飛彈零件竟混雜「淘寶貨」

防烏克蘭危機爆戰爭　德法波蘭元首會商降溫之道

才剛開工！　彰化木業工廠凌晨大火燒毀

最講義氣星座Top 3 ！第一名根本重友輕色，赴湯蹈火都沒差

福島食品最快月底解禁！哪些品項開放、檢驗標準為何？5大QA一次看

英相強生拒逼宮下台　改組內閣盼安撫朝野民心

板橋一家4口確診「感染源不明」　精神科醫師曝可能途徑

女博士返台大解放偷腥　綠帽夫見鹹濕訊息「喜歡忽然從後面抱住」

明金成最後發文「家人在哪裡就是家」　月子中心吃年夜飯守妻兒

林志玲被暗指找代孕「沉默3天出聲」！ 連PO哭臉圖…網一看全跪了

大陸熱門新聞

她19歲嫁富豪　卻淪三婚女啃老24年

春聯寫「Re Sg…」　超神諧音哏爆紅

最正農村女教師真面目現形　網怒轟：真美但吐了

徐州八孩母不是唯一！　同村「吊死鬼」更慘

冬奧唯一台灣志願者團隊　

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

人妻冬天用熱水洗碗挨罵 網友反諷奶奶：幾歲人還不會做家事

78歲大爺迎娶48歲婦　她羞曝原因

婆婆把面膜當紅糖做成包子！公公吃了整周

初五相親大會5女尬100男！媒婆曝「三金」條件

谷愛凌奪金「姓名」又被瘋搶註冊 29筆資料有11條為同一人申請

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

美少女朱易花滑失誤　微博罵翻「丟人丟到家」

更多熱門

相關新聞

「徐州八孩」恐怖丈夫成網紅　狂接代言

「徐州八孩」恐怖丈夫成網紅　狂接代言

中國徐州農村女子被拴鍊且連生8孩事件餘波盪漾。8孩父親董志民近日連接為商業廣告代言，引起不少中國民眾憤怒，官媒法治日報昨晚更為此發表文章批評。但文章卻在當天深夜就被刪除。

人妻刷牙丈夫講笑話　手一滑把牙刷吞進胃

人妻刷牙丈夫講笑話　手一滑把牙刷吞進胃

水電工墜17樓　2根鋼筋救命

水電工墜17樓　2根鋼筋救命

疫情無家可歸　男假扮病患偷手機

疫情無家可歸　男假扮病患偷手機

徐州歡慶患者回家...過4天「二次感染」社區又封鎖！

徐州歡慶患者回家...過4天「二次感染」社區又封鎖！

關鍵字：

徐州八孩徐州

讀者迴響

熱門新聞

知名導演明金成驟逝！　享年51歲

即／蘋果突宣布新功能！iPhone變身

夫妻激戰忘關門！婆婆親睹全程吐1句話

吳建豪認了F4心結「每個人都有嫉妒」：最後不是那麼開心

《殭屍校園》驚喜彩蛋！　周子瑜「露臉客串」粉絲嗨翻

義大晚間緊急清消！停業公告曝光

熊熊正向自嘲私密片外流：至少還能有一點快樂

初九10大禁忌秒懂　觸犯窮一年

明金成最後發文「家人在哪裡就是家」

房東好心買公共洗衣機！母女租客照三餐洗

噁！高雄知名冬瓜行被爆老鼠死鍋中

當乩童7年「老公收入曝光」打頭另加4000元

明金成2段情重傷拖到47歲才婚

「綜藝大哥大」張菲隱退3年現況曝光！　鬆口復出計畫

莎莎砸萬元「買113張刮刮樂」！　畫面驚呆網

更多

最夯影音

更多
囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！
狗界寒單爺？黃狗瘋玩鞭炮　鄰居想預約：開工過來旺旺

狗界寒單爺？黃狗瘋玩鞭炮　鄰居想預約：開工過來旺旺

4姊妹淘租車出遊自撞隧道口　車全毀！23歲女駕駛搶救不治

4姊妹淘租車出遊自撞隧道口　車全毀！23歲女駕駛搶救不治

婁峻碩「絕不劈腿」：我很愛惜羽毛　穩定交往焦凡凡...不願留任何疙瘩

婁峻碩「絕不劈腿」：我很愛惜羽毛　穩定交往焦凡凡...不願留任何疙瘩

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面