徐州八孩同村爆還有「吊死鬼」　遭虐打20年殘廢趴地上

▲江蘇徐州不只「八孩母親」，同村還有一女遭虐打超過20年。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合報導

徐州八孩母親牽扯出拐賣婦女事件自一月底爆出後在微博繼續延燒，近日又爆出其實不只八孩母親楊某俠（原名小花梅）受害，同村附近另有一名20多年前被拐來的一名婦女，已經被虐打成殘廢，長年過著趴在地上的「非人生活」，而且有著「吊死鬼」的恐怖暱稱。

《星洲網》報導，中國大陸一名前媒體人在微博透露，八孩母親的住家附近其實還住著另一個外鄉女孩，同樣也是精神不正常而且無法正常行走，被拐賣到村裡已經20多年。該名前媒體人諷刺說道，她這次之所以沒有受到自媒體關注，是因為家裡「人丁不夠興旺」。

八孩母親被抖音網紅「徐州一修哥」率先曝光，但徐州一修哥發布的另一則影片，還有一名女子趴在地上不斷搖頭，嘴裡喃喃發出難以形容的聲音，舉止像狗而非一般人，一旁正好有一隻不斷吠叫的狗。徐州一修哥在影片中說，「20多年都在地上生活，衣服都不能穿，她就用被子裹著，太可憐了！」

▲「八孩母親」悲慘身世曝光，卻讓施虐男子賺進大筆錢財，引起同村另一名董男模仿。（圖／翻攝微博）

據知情人士向香港明報指出，虐待該女的男子姓董，董男稱「那女的是買來的」，入村後生下2名孩子，因為經常被董男吊在屋內虐打，村裡的人都叫她「吊死鬼」。村民更透露女子最初來到村裡時情況正常，後來才被虐打到殘廢。

報導引述消息指出，該女生於1970年3月26日，本名鍾玉仙，證件照片顯示本人兩眼無神，神色不太正常。

知情者指出董男因為看到徐州八孩事件曝光後，鄰居因此走紅、得到大筆社會捐款和廣告機會，也決定找網紅到家中拍攝，「主要是為了錢，榨取（該女）最後的剩餘價值。」徐州市公安局和豐縣當局稱已下令100多人對此展開工作，豐縣當局表示會先調查2名女子情況，在擴大至全縣進行排查。

截至周一（7日）為止，徐州八孩事件在微博累計已經超過20億人次觀看，雖然獲得大量關注，但豐縣當局的反應遲緩被微博網友罵翻，官媒對此態度反覆，儘管又爆出鍾玉仙一案，卻又在發文批評後隨之刪除。據相關人士透露，儘管事件之初大部分媒體都派員前往採訪，卻被限制「採訪內容不能發」，記者也被驅散離開，網紅「徐州一修哥」也被警察找去談話，早期拍攝的影片全數被刪除。