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拜拜、打掃、擺植栽！元宵節開運5招　財緣姻緣補好補滿

生活中心／綜合報導

農曆正月十五元宵節，是春節的最後一天，又稱為小過年，傳統習俗除了吃元宵或湯圓，象徵新的一年圓圓滿滿，也是求姻緣、補財庫的最佳時機之一！《科技紫微網》整理出開運五招，想讓今年好運旺旺來，不妨參考看看。

迎財神：祈求財神賜福賜財

在家祭拜者請需準備三牲、素果、補財庫專用金紙（補財庫金紙可以分為五種，分別是天庫、地庫、水庫、土地公補財金及五路財神補財金），因為元宵節是天官大帝生日，祭拜時先向天官大帝祝壽，並祈求天官大帝與各路神明賜福賜財。

如果不方便在家祭拜，也可以前往天官大帝或財神、土地公的廟宇祭拜。祭拜時務必跟神明說出自己的姓名與住址，以及祈求賜福賜財的吉祥話，備妥裝有168、188、888元…等象徵吉祥數字的紅包袋，放在供桌上，於祭拜後隨身攜帶，或放在家裡的「財位」。

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▲元宵節開運5招。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲常綠植物有助招財開運。（圖／取自免費圖庫Unsplash；以下同）

聚財氣：擺放招財植物

植物在居家風水扮演著非常重要的角色，同時也關係著家庭運勢，對財運更是有很大的助益！那麼那些植物可以幫助財運呢？可以去花市選購發財樹、富貴竹、萬年青、水仙花、金錢樹…等常綠植物，擺放在家裡招財開運

▲元宵節開運5招。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲廚房在風水上代表家中的「財庫」。

引財源：打理家中財位、守住財庫

家裡財位將關係著整個家宅財運以及事業的好壞。簡單查財位的方法便是以大門的左邊或是右邊對角位置為準，此地方請保持寬敞明亮，並且經常打掃，將可催旺財運、事業發達。至於財庫那就是所謂的廚房嘍！廚具擺放整齊、檯面與地板更是要乾淨，財富自然容易到來。

祈良緣：月老廟拜月老

想求取好姻緣的人，記得在元宵節當日前往月老廟祈求月老賜好姻緣。需準備金紙、香、糖果、紅線…等做為供品，祈求時說明姓名、住址以及及喜歡的類型，倘若之後有好的結果，也別忘了拿喜餅或是增添香油錢向月老道謝，禮尚往來。

▲元宵節開運5招。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲紅色鮮花放置家中東方位置可增添桃花運。

招桃花：風水磁場助陣

紅色鮮花像是香水百合、蝴蝶蘭、桃花…等，可放置在家中東方的位置，即可增添桃花運；另外，也可以找一只漂亮清透的玻璃杯，裡面置放粉色的水晶石，注入適量的水以淹過水晶石即可，放在梳妝台左前方，須勤於更換杯內的水，可改變磁場，增旺異性緣。

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