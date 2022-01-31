農曆正月好運TOP3！屬虎本命年招桃　「這生肖」財富事業雙喜臨門

▲農曆新年第一個月到來，生肖好運排行榜再度洗牌。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

除夕夜，辭舊迎新春，過完了這一天，就正式從牛年邁入虎年！隨著農曆新年第一個月到來，生肖運勢排行榜也再度洗牌，《科技紫微網》分別整理出愛情、事業、財富「超旺」TOP3，快來看看誰能乘著好運「虎氣沖天」！

愛情運超旺TOP3

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第一名：生肖牛

單身者：在網路上能遇到興趣相投的朋友，越聊越覺得相見恨晚。開心的同時可不能失了理智，建立在實際生活上的感情才更真實，別忘了將網戀導向現實。

有伴侶：你時時露出的笑容，會讓另一半也感染你的愉悅，快樂在兩人之間傳遞，感情也隨之升溫，一路大步邁向幸福吧。

第二名：生肖虎

單身者：本月比較感性，他人小小的舉動就可能大大的感動你，所以本月向你表白的異性比較容易成功。只是你還是要理性的分析，哪些人才是真正用心哦。

有伴侶：偶爾會抱怨另一半陪你的時間太少，但是大部分時間你都能理解和包容對方。你的大度讓他覺得很可貴，會更加珍惜你們這段感情，日後你將能感受他更多愛的回饋。

第三名：生肖馬

單身者：挑選對象的時候不能人云亦云，別人說好你就覺得好，要有自己的判斷。對於沒有把握的對象，必須多加觀察與瞭解，不要輕信他人而斷送了自己的幸福。

有伴侶：感情生活較平常豐富，易有甜蜜感。熱戀中的人感情甜蜜，但也易因小事而衝動鬧翻，若能互相體諒就能小事化無，回歸甜蜜。

愛情運偏弱生肖

生肖豬

單身者：爛桃花盛開，出門在外應自我把持，堅定意念，多將心思投入正事之中，以免受到不正當的異性魅惑，陷入桃色陷阱。

有伴侶：異地戀者本月要提高警惕，第三者入侵的機率增高了。電話裡說話的語氣、聊天的內容都能透露變動的痕跡，若你看重這段感情，就一定要打好保衛戰。

生肖雞

單身者：自我感覺過於良好，和異性相識容易相處難，要試著放低姿態才能與對方有好的發展。如果讓對方覺得你總是高高在上，小心嚇跑對方喔！

有伴侶：如果對另一半不滿意，就直接說出來，儘量溝通，不要壓在心裡生悶氣。一旦內心積壓太多不滿，爆發起來會相當可怕。

事業運超旺TOP3

第一名：生肖兔

職場人際關係順暢，無論是與上司、同事還是屬下，都能相處融洽，工作進展非常順利。下半月有機會發揮領導才能，好好把握機會。

第二名：生肖羊

本月你的創造力和團隊合作能力都很不錯，和同事攜手工作默契十足，獨自處理事務時也具有新意，創造新成果的機率很高。

第三名：生肖蛇

你在工作中將慢慢瞭解自己的優勢，找到適合自己的發展方向，做起事來也更有方向感，整體表現更為突出喔！

事業運偏弱生肖

生肖馬

決斷力稍微下降，且本月又受到環境影響，使你的工作情緒產生不小波動。浮躁的情緒將影響你的判斷，在重大決定上宜多徵求身邊親友的意見。

生肖鼠

本月情緒略暴躁，工作中容易與同事發生一些小摩擦，需多克制情緒，並注意說話時的語氣。下半月的運勢將會轉好，與同事相處氣氛愉悅。

財富運超旺TOP3

第一名：生肖羊

本月你很有自己的分析能力，不受外界消息的干擾，堅持自己的投資主張，獲益的成功率很高。在日常生活中也能夠理智消費。

第二名：生肖雞

本月花錢很有節制，每一筆消費都能用到實處。投資眼光也很準，若能找到一個可靠的投資夥伴，將能減少投資風險，擴大投資收益。

第三名：生肖虎

本月適合一些較高風險的短線投資，會有不小獲利。朋友的建議只能當作參考，千萬別輕舉妄動，不然就得不償失了。

財富運偏弱的生肖

生肖龍

投資方式不得當，將導致你付出不少金錢與辛勞，卻得不到合理的回報。最好多向投資前輩討教經驗。

生肖豬

人情往來的支出增多，逛街時想買的東西也一個一個的蹦出來，實在是想不花錢都難。不過也別煩惱，當作是花錢買開心就好。