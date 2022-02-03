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不只屬虎！「猴蛇豬」也犯太歲　把握好運勢能翻身

▲不只屬虎！「這３生肖」也犯太歲　把握好運勢能翻身。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲「虎猴蛇豬」虎年犯太歲，把握好運仍有機會翻身。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

農曆新年到，屬虎者迎來本命年、屬猴者沖太歲、屬蛇者刑太歲、屬豬者破太歲，這些都是所謂的「犯太歲」，可能會面臨變動或衝擊！先別緊張，其實只要把握好運勢，仍有機會翻身！《科技紫微網》整理出「虎猴蛇豬」4大生肖的好運，教你如何在不順遂中，走出一片天！

生肖虎

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身體康健，一順百順

2022正值太歲，雖有諸多不順，但是健康能量頗為旺盛。身體是打拼的本錢，有了健康的體魄、愉悅的身心，其他的事終將迎刃而解。所以只要把重心放在調養身心上，人生的各個面向都將逐漸好轉。你看，人生最大的財富——健康你都擁有了，還有什麼關卡是過不去的呢？

生肖猴

宏圖大展，升職加薪

生肖猴遇虎年，刑太歲又逢申寅相沖，整體運不樂觀。好在事業運彰顯，職場打拼多能順風順水，可望升職加薪。正是施展才能的好時機，有機會在激烈的競爭中脫穎而出，一躍成為眾人矚目的對象。若能加強人和，有人脈助力，當更能把握機會。

生肖蛇

事業平穩，小有偏財

生肖蛇逢刑、害太歲，整體運勢相對較低迷。幸好事業較平順，投資理財也易小有入帳。事業面有利守成，只要把重心放在鑽研、深耕上，提升專業度，可望翻身。投資理財頗有眼光，有機會因為低買高賣而得利。此外亦有利兼差或副業，易有額外收入。

生肖豬

桃花頗多，進財可觀

此年生肖豬雖然逢破太歲，易面臨挑戰，但是愛情桃花盛開，逢此運對單身者頗有利，易有新奇的愛情體驗，多能享受其中。今年在錢財方面也易有好消息，有機會獲得貴人相助，求財管道不少，求財過程也較順利。只要做好理財規劃，後期發力易進財。

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