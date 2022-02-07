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12星座2月運勢曝！處女將有新戀情、「這星座」注意職場小人

▲星座,生肖,命理,紫微斗數（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲進入2月後，許多星座的戀愛運開始上揚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

長達9天的春節假期畫下句點，民眾再度回歸職場懷抱，塔羅專家艾菲爾老師特地在臉書粉專「塔羅牌老師艾菲爾」中分享了2月份12星座的吉凶運勢，一起來看看吧！

1.牡羊座：

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牡羊寶寶在2月會因為各種新邂逅而帶來新啓程的機運，不論公私、都會因與不同性別或年齡層的人產生新接點。其中好壞緣分各半，想立即分辨緣分的好壞有相當難度，切記不要過於倚靠第一印象的判斷，多留心周遭對於此人的評價；先多聽聽對方的發言、想法，保持良好距離，或許未來也還是會對你有幫助。戀愛方面，不要過於聽信表面的話語，不然容易陷入表錯情、會錯意的窘境。

2.金牛座：

金牛寶寶2月運勢沒有什麼太大變化，是維持就好還是停滯不前，看個人取向決定！對於喜歡安逸，想要多點時間投入在自己興趣上的金牛寶寶而言，是享受個人自由的最佳時期！感情方面，不忠的金牛朋友要小心有被抓包的風險，最好能果斷清算關係，否則可能立場會變得非常不利。

3.雙子座：

雙子寶寶的2月將過得有點戲劇性。原本順遂的一切可能突然急轉直下，陷入窘境中，所以本月的處事細節尤其更需要花費心思去應對，不要因為是習慣的事物或是簡單的工作就大意了！不好的事情來臨時，總是會帶來一連串可怕的連鎖反應，一旦觸發了不好的運勢，壞事可能會一波接著一波來襲。不論是工作或是戀愛方面都會遇上競爭對手，解決的關鍵在於探訪曾經走訪過的足跡，從中回憶過去，就能找出突破關鍵。

4.巨蟹座：

2月的巨蟹寶寶會面臨無妄之災，容易被捲入風波之中。職場上如果有派系，可能面臨被要求要表態選邊站；感情方面，周旋於異性間無法定性的巨蟹寶寶也會被要求做出明確決定，如何迂迴曖昧的去回答來保身，考驗著巨蟹寶寶的智慧。

5.獅子座：

獅子座的朋友在2月份處事容易因一步之差飲恨，要突破這樣的窘況，只有靠著努力不懈的精神來支撐。重要的是對事務的拿捏，千萬不可對他人過於言聽計從，但也不要過度堅持己見，中庸是最好的平衡點。戀愛運則如颱風天的風面起伏般，與戀人可能關係降到冰點，以前不在意的言行，突然都看不順眼，要避免破局就要花點心思，在問題發生當下立即想辦法修復。

6.處女座：

處女座的朋友近期需要適時放鬆緊繃的身心，為下一次的雄起蓄足能量，做好準備。戀愛運方面，有伴的處女座朋友正值感情升溫之際，而單身者則是會透過新事物、新領域的接觸或是新的興趣的培養開拓出新的戀愛機緣！要注意的是，當機緣來臨時，勿過於積極將心思顯露於外，不然很容易嚇跑對方。

7.天秤座：

天秤座的朋友2月整體運勢不錯，有多起值得恭喜的好事可能會發生喔！感情方面，有穩定交往對象的天秤寶寶，有望步入禮堂；而單身者也有機會在出席各種聚會時，遇上值得交往的對象喔！工作上的表現也十分耀眼，但注意容易有小人扯後腿。

8.天蠍座：

天蠍座2月在人際關係上面的變化是比較波動的，有新的相遇，當然也會有分別的狀況發生，例如：與親近好友轉化為戀人關係的同時，可能也面臨必須跟關係很好的好感對象不再有羈絆，因此調適心情上不需跟著因他人的關係變化而憂喜起伏，學習平淡看待一切。2月4日前後，長期單身的天蠍座朋友有機會傳出戀愛的喜訊。

9.射手座：

本月能延續前月的好運勢，維持良好的氣運，特別是人際關係方面會有不錯的相遇，譬如說有機會遇上對未來工作有幫助的人，或是身體抱恙已久的射手寶寶能遇上細心的醫生對症下藥，讓你藥到病除。對於想發展戀愛關係的單身射手寶寶來說，也會有不錯的機緣來臨喔！長輩介紹也好，朋友介紹也好，參加同鄉或是社團聚會等，都能替自己開創出機會。財運投資方面，請相信直覺，不需想得太複雜，直覺思考去決策比較不需煩惱，也不會因錯失最佳時機而懊惱不已。

10.魔羯座：

進入2月後，魔羯寶寶開始會發現原本順遂的一切，開始有些停滯不前，人際關係方面也來到緊張狀態，完全無法隨心發展的感覺讓魔羯寶寶覺得有點挫折。不過，其實狀況也沒那麼糟，並不會有發展到大損失或巨大失敗的局面，只要不過於倚賴他人的幫助，還是有挽回頹勢的機會喔！近期跟另一半的衝突可能會增加，約會時間也喬不攏，意見也常相左，如何因應，都考驗著魔羯寶寶的智慧。

11.水瓶座：

戀愛運勢水漲船高，值得期待。比較有可能發展的對象為因興趣或是工作方面新邂逅的對象，所以要想脫單，水瓶寶寶近期在外活動時，要更勇於爭取站出來表現的機會。此外，近期工作運勢極佳，自然也會帶動財運上升，尤其對猶豫著要不要創業的水瓶寶寶來說正是絕佳時機，好好規劃一下你的創業白皮書，勇敢朝夢想實現邁進吧！

12.雙魚座：

雙魚座的朋友2月運勢有點像乘坐雲霄飛車般，上下起伏波動大，信念要給力些才能撐過這一波。面臨這樣的局勢，首先要穩住陣腳，把所有事務的處理優先順序排好，不要因變化而改變計劃，按部就班去執行，就能穩妥地渡過這波艱困的時期。戀愛方面，可能受到工作影響而與另一半有紛歧，讓思維產生漸行漸遠的疏離感，不過這樣的變化是否會影響到感情，仍視雙魚座朋友的態度而決定，只要你不把那些事情往心裡去，其實是無傷感情的。

12星座2月運勢曝　處女座將有新戀情、天秤座注意職場小人

▲塔羅專家艾菲爾分享2月12星座的吉凶運勢。（翻攝自艾菲爾臉書）

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