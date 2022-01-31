　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

想中獎先開運！十二生肖換上專屬「幸運色」偏財運立刻UP

▲想中獎先開運！十二生肖換上專屬「幸運色」偏財運立刻UP。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲農曆春節不妨換上開運色，增旺偏財運。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

生活中心／綜合報導

年終數字不美麗的先別難過，沒有正財，就來拚橫財！農曆春節不妨換上開運色，增旺偏財運，再買個彩券試手氣，幫自己賺點紅包！《科技紫微網》特別整理出十二生肖專屬幸運色，助你提升中獎機率，

生肖鼠：雪銀灰██

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年你的財運很旺，眼光獨到、運氣加身，常有偏財好運。不過，向來機靈的你，有時會因為太過浮躁而與財星擦身而過。雪銀灰能夠讓你多一分沉穩與優雅，強化你的偏財磁場，有效提升中大獎機率。

生肖牛：檸檬黃██

偏財運不太明顯的一年，多能中規中矩穩定賺錢，很符合你踏實的個性。這時想招財，就需要活力四射的檸檬黃，讓你整個人看起來神采飛揚，待人處事更加靈活，靈感也跟著增強。或許沒有大筆的橫財降臨，但小額收入還是蠻有機會的喔！

生肖虎：火焰紅██

生肖虎值太歲，諸事不順，偏財受阻。運用火焰紅能化解兇煞，吸納好運氣。這個色調不但代表喜慶、吉利，也是你今年的偏財好運色。穿戴紅色系的服飾或飾品，可鎮住財氣，並讓你周圍的正能量越來越強。

生肖兔：寶石藍██

財運平平的一年，想要增旺財運，集得更多抽獎好運，應多多運用藍色系，特別是寶石藍這種代表智慧與信心的色調。它可提高你的判斷力，讓你在面對機會時更為冷靜理性。磁場增旺，偏財自然為你停留。

生肖龍：青草綠██

今年你的財運頗旺，也有不錯的偏財運。想讓周圍的財富能量更為活躍，充滿活力與生機的青草綠就是你的幸運色。多穿戴綠色系的服飾或飾品，能維持你天生的貴氣，同時又消弭你和其他人的距離感，自然柔和的磁場，有助於蘊積財氣。

生肖蛇：葡萄紫██

今年刑、害太歲的生肖蛇，偶有小偏財，若要獲得更多偏財好運加持，就得請紫色光芒磁場來助陣。帶貴族氣息的葡萄紫是你的幸運色，不僅顯現獨特品味，也幫助你招財、招貴氣，有可能得到突如其來的大獎喔。

生肖馬：水波藍██

此年偏財運普通，即使有機會，也會藏得較深而不易發現。本性活潑好動的你，今年請相信「水能帶財」這句話，尤其是水波藍，能為你追尋財路的旅途帶來一絲潤澤，有效調和財富能量，增加偏財運。

生肖羊：亮橙橘██

今年你的偏財運不太強，但是先別急。你需要吉祥安定的亮橙橘，讓你周圍的浮躁之氣先得到舒緩，再用此色的暖意為你吸納財氣，讓財路熱起來，偏財自然有機會落入你手中！

生肖猴：櫻花粉██

此年生肖猴沖、刑太歲，偏財運不顯。要讓財神降臨，就需要一點粉色的助力。具有夢幻味道的櫻花粉有助吸引貴人，使你整個人親和力佳、賞心悅目，再由貴人為你招引財氣，中獎機率將能大增。

生肖雞：咖啡棕██

今年你的財運頗佳，也有不少偏財好運。但是你時常因心直口快傷人，有損財氣。這一年若能選擇咖啡棕的穩重氣息，最適合幫你開拓財源、穩定財路，讓你的好運伴隨左右，甚至有機會中大獎喔！

生肖狗：經典白██

此年你的財運頗旺盛，偏財機會不少。這一年，經典白是你的偏財幸運色，能把你誠實、善良的特質烘托得更明顯，財氣大開。除了白色衣服，佩戴白水晶、銀飾、珍珠、鑽石飾品等也是不錯的選擇，都有助於活絡財氣喔！

生肖豬活力桃██

此年生肖豬逢破太歲，難有偏財好運，甚至常有破財的事情發生。此時你需要青春明快的活力桃，讓你內心的喜悅更加凝聚，看起來氣色就會好很多。心轉運就轉，有望排解破財運，召集幸福氛圍，偏財運也隨之匯集。

►「神級乳霜」一抹逆齡，快收！

ET快訊
蕭敬騰被罵爆　張韶涵登春晚卻沒人嘴！網揭關鍵嘆：台灣對不起她
外送員見他拋錨幫推車　20分鐘後收「春節大紅包」驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

想中獎先開運！十二生肖換上專屬「幸運色」偏財運立刻UP

新北男丟一袋上垃圾車　兒掏棍「暴打司機」骨折噴血！環保局怒了

過年迎財氣！紅包放1地方滾財運　酬小神保平安

過年沒蛋吃「雞蛋荒」缺貨又漲價　法務部出手了！鎖定2蛋商稽查

鳳鼻-香山段高架規畫中　台61將完成北部最後拼圖

男女真的大不同！男女之間怎麼保持純友誼、「前男友」對現任男友的意義是？

檳榔攤瓶裝水才10元！他懷疑「超商賣水暴利」　網揭內幕：很可怕

春節「全台樂園優惠」一覽！屬虎只要199元　搭台灣好行就半價

虎子雷厲！3生肖2022年不適合要「虎寶寶」　恐和家人相剋

高雄更冷「10hrs暴跌8°C」全台慘白！15縣市冰凍警報　變天時程表

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

帶柴柴逛街驚見牠「趴門口燦笑」　一旁擺水碗顧店...爸傻：怎變店狗

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

臘腸狗鑽進牛仔褲「灌香腸」　身體卡褲管整天！媽到家傻眼

盧廣仲.泱泱互畫對方「害羞對視」　開「只屬於一個人的演唱會」...她：好感動！

想中獎先開運！十二生肖換上專屬「幸運色」偏財運立刻UP

新北男丟一袋上垃圾車　兒掏棍「暴打司機」骨折噴血！環保局怒了

過年迎財氣！紅包放1地方滾財運　酬小神保平安

過年沒蛋吃「雞蛋荒」缺貨又漲價　法務部出手了！鎖定2蛋商稽查

鳳鼻-香山段高架規畫中　台61將完成北部最後拼圖

男女真的大不同！男女之間怎麼保持純友誼、「前男友」對現任男友的意義是？

檳榔攤瓶裝水才10元！他懷疑「超商賣水暴利」　網揭內幕：很可怕

春節「全台樂園優惠」一覽！屬虎只要199元　搭台灣好行就半價

虎子雷厲！3生肖2022年不適合要「虎寶寶」　恐和家人相剋

高雄更冷「10hrs暴跌8°C」全台慘白！15縣市冰凍警報　變天時程表

比人類善良的吸血鬼作品集　嗜血辣妹「為正義燒燬閨蜜」讓人戀愛值爆表！

慎入！巨乳妹睡醒頭痛爆　大腦長5顆動脈瘤「開刀削顱骨」術後照曝

跟男友到醫院探視閨蜜　她發現5點狀況！當場崩潰：確定被綠了…

台灣粉絲獲封「紙板應援達人」！燦烈小巨蛋驚見拉拉熊「還能吹蠟燭」

打完疫苗才能約會！正妹「獻身」提高接種率　網大讚：防疫英雄

想中獎先開運！十二生肖換上專屬「幸運色」偏財運立刻UP

原棒協是遺憾也是起點　王威晨替父親王光輝實踐心願

出租給公司當宿舍！3年後「房子恐怖大崩壞」內部破壞照曝

籃籃錄影「搞曖昧」　媽媽急call：張立東妳可以喔！？

貓纜走春玩透透！初一到初三發招財金、春聯　每天限量100份添好運

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

生活熱門新聞

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

高雄狂降8°C全台慘白！15縣市冰凍警報

速食店「無人取餐」銷毀餐點　外送員罵翻

虎子雷厲！3生肖2022年不適合要「虎寶寶」

新竹動物園猩猩發狂！抓山羌狠甩砸地

新竹男「氣溫驟降」猝死　妻子進廁所嚇傻

過年紅包怎包？5個小撇步一次看懂

最怕看到的年菜　網點名「1魔王」除夕擺到初七

命理師曝「除夕開運」六大法

到女友家拜年　女友媽討「6萬6千元紅包」！網勸快逃

「沒打2劑疫苗」只能坐戶外區　兩派網友戰翻

即／高雄最新13處足跡曝　大寮郵局、英明黃昏市場

檳榔攤的水才10元「超商暴利」？網揭內幕：很可怕

Sandy老公韓星等級顏值！鄉民揭3條件：人生勝利

更多熱門

相關新聞

兒預告過年多準備筷子！母親卻要他別回來

兒預告過年多準備筷子！母親卻要他別回來

過年時長輩最關心的，就是什麼時候結婚，以及會不會生小孩。近日網路上一張對話圖引起熱烈討論，母親問兒子「什麼時候回家」，以及「要多準備一雙筷子嗎」，聽完肯定的答覆，原先相當興奮，沒想到下秒被潑冷水，氣得說「可以不用回來了」。

農曆除夕禁忌「一定要撕春聯」

農曆除夕禁忌「一定要撕春聯」

道長加持過　桃園景福宮新版平安符

道長加持過　桃園景福宮新版平安符

大樂透連二槓！百萬紅包開出16組

大樂透連二槓！百萬紅包開出16組

婆婆帶全家逛百貨！卻要媳婦掃4樓透天

婆婆帶全家逛百貨！卻要媳婦掃4樓透天

關鍵字：

2022開運開運幸運樂透刮刮樂彩券科技紫微網生肖過年春節財運中獎偏財橫財

讀者迴響

熱門新聞

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

知名網紅夫妻捲10億逃3年　通緝犯照超亮眼

吳姍儒「美魔女媽媽罕見亮相」！藏32年正面曝光

直接tag「點名王思佳」　賴薇如開戰：腿沒多長，學人劈腿

160kg大胃王猝死！6吃播主下場悽慘

蔡桃貴年假爆送急診！　「家人無法處理」蔡阿嘎曝就醫原因

外送員幫推拋錨車　20分後收大紅包驚呆

張韶涵也登春晚卻沒人嘴！鄉民揭關鍵

吳姍儒婚禮dress code「女星踩雷大犯規」！

高雄狂降8°C全台慘白！15縣市冰凍警報

蕭敬騰登春晚被罵爆！鄉民女神逆風揭他愛台證據

獨／陳芳語罹患厭食症險喪命　催吐6年暴瘦37公斤...留終身後遺症

玩刮刮樂前「做1動作」竟中大獎：都市傳說是真的

舒淇慶生林心如「說溜嘴華燈兇手」！

吳姍儒婚禮「全程沒用餐」攜夫坐紅毯中央！

更多

最夯影音

更多
新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開
廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面