單身狗注意！跟月老下訂「理想對象or靈魂伴侶」條件要懂開　精準抓住「幸福關鍵」

▲新的一年又適逢情人節就快到來，讓不少單身男女紛紛向月老下訂單！（圖／取自免費圖庫pakutaso，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

距離西洋情人節剩不到一個禮拜！雖然談感情不能「臨時抱佛腳」，但定期去月老面前晃一晃，上繳「戀愛請願書」，是不少人行之有年的功課。就如同「向宇宙下訂單」，這幾年愈來愈多人也開始洋洋灑灑列出許多目標條件，希望請月老幫忙、精準投放，幫自己配對到所謂的理想對象。然而，是否曾聽過有人好不容易遇到和條件都相符的對象，但相處起來的感覺反而很不對？創立「AWE情感工作室」的創辦人文飛（Dana）就在新書《女神狀態》中分享自己的親身經驗。

曾經下訂單也順利「領貨」的文飛在新書中表示，「我的前男友符合我所有訂單上的要求，但最後我卻發現我們兩個並非該在一起的人，所以攜帶著上一次痛定思痛的體驗，如果想要吸引圓滿又不費力又不會彼此消耗的關係，對於訂單內容的觀念一定要修正。」

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因此她建議所有正想列理想條件的讀者們，第一步應該要搞清楚的是——「理想對象」跟「靈魂伴侶」是不同的概念。

文飛解釋，「理想對象」是藉由社會價值觀的制約，加上自己對於愛情的投射所形成的認知，是由「匱乏」為出發點所產生的條件，所謂「理想對象」與真愛無關，反而是來教會我們：社會價值觀的制約以及由「匱乏」出發的條件，無法使我們感到幸福。

「如果要吸引可以引發靈魂深處共鳴的那一位對象，就需要了解自身的靈魂的輪廓，了解與自己『相合的能量』會是什麼模樣。因為超越了一切外在條件，回到靈魂（能量）自身的相愛，才是經得起考驗的『真愛』。當這世間上越多人能體驗真愛，這世界就一定會朝向苦難越少的方向前進。」

接著，文飛剖析大家通常在許願時常會出現的矛盾問題。她解釋，當人們想要吸引「理想對象」時，通常會將許願的描述重點放在「對方會是怎樣的人」上面，例如身高、長相、特質等等。「當然若吸引來這樣的伴侶也沒有不好，只是那跟愛與幸福不會有關係。」文飛強調，如果目標是想要吸引「靈魂伴侶」，那建議各位把許願的描述放在「自己跟這個人在一起會有什麼感覺」的「體驗」上面。

「如果我們是照『理想對象』的角度來許願，你可能會寫下『這個人要有錢』，但是有沒有錢並不是重點，因為有錢也不見得對你大方，那你可能會想說，那我加上一條『有錢又大方』好了？但如果他是對所有人都大方呢？那你可能又會想說那就寫『有錢又只對我大方』吧！但是，有錢只對你大方也有可能是一種對於金錢沒有計畫的表現（我的前男友就是如此，對我很大方，但那個大方是缺乏長期的考量的），有錢也不見得他是一個有上進心的人（有可能是整天無所事事的富二代、啃老族）。可見如果用這樣的邏輯去許願，很容易有漏洞。」

回到最初許願的期待，無非就是希望能有一個價值觀相近、能安穩甜蜜走下去的對象。文飛建議，「我們要開始理解，我們生活在世的快樂與否，都是取決於『感覺』，而非事情的客觀狀態本身。所以，更精準的訂單要求是：『跟這個人在一起不用為錢擔心，總是感到滿足』。」

文飛笑言，許願寫下「對方長得很帥」，不如寫「讓我很心動」，許願「對方有腹肌」，不如寫「讓我慾火焚身」。「我們都會以為那些自己向外投射的『條件』是自己要的，但事實上我們要的是這些條件能引發的『感覺』而已。但或許你也需要經歷非愛的關係，才能領悟自己想要經歷什麼，因為能夠讓你慾火焚身的人，也許會是跟你想像中完全不一樣的樣子。」

再來，是要將心中的位置「空出來」。「如果你希望的伴侶是『對方很喜歡自己』的話，那就要立即停止並再也不追逐不喜歡你的人。現在這個人沒表現出喜歡你的樣子、重視你的感覺，那這個人就『不是你要的』，立即放手。向宇宙許願最重要的就是，你的意念、行動都你要跟你許下的願望有『一致性』。你認為你想得到幸福卻一直追著不願意給你幸福的人跑，這合理嗎？不要冀望你能改變任何人，你持續地追逐就只是不斷地向宇宙宣示『我不值得被愛』，那宇宙也只好給你相應與此的結果。」

如此聽起來，向月老下完訂單後，在等待或持續追逐感情的路上，其實也等於給自己設下一個停損點，並且以自信開放的心情，迎接來到生活中的每一段關係。「向宇宙『許願』，事實上是要告訴宇宙『你有什麼』而不是『你還沒得到什麼』，因此你對待身邊人事物的態度也要對應到你想要的那個結果上，為這個結果挪出一個歡迎它的能量空間。」

《女神狀態：創造自己的真愛體質，吸引有愛的關係》

作者：AWE情感工作室 文飛（DANA）

出版社：時報出版

出版日期：2022/01/25

ISBN：9789571399201