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企業要求職員開工前快篩　柯文哲提「偽陽性率」：無症狀就不要篩檢

▲柯文哲認為無症狀就不需要快篩。（示意圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲認為無症狀就不需要快篩。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

過年期間本土疫情持續擴散，有企業要求員工開工前自行快篩。不過，台北市長柯文哲7日則指出，過去無症狀快篩偽陽性率高，所以他認為沒有症狀就不要篩檢，而萬一有症狀且有錢就去超商、藥局買快篩自己篩；若沒有錢，就去7大醫院篩檢，另外北市有跟300家診所合作，會提供每家100隻快篩劑。

柯文哲7日下午召開北市防疫記者會，他表示，這幾個月來確診數量沒有快速上升，所以打疫苗還是有效，且國民都戴口罩、保持社交距離，防疫概念比較好，所以偶而有破口攻進社區，但傳不太開；此外，1月至今幾百人感染，判定中重症才1人，也無死亡個案，「所以還好啦」。

談到2/6七大院區篩檢狀況，柯文哲指出，昨天篩檢615人篩檢，陽性0。接著，對於有些企業要求員工快篩後才能上工，柯文哲則說，「我們認為是不用」，北市態度是有症狀才篩檢，沒有症狀就不用。

柯文哲說明，過去有症狀快篩陽性，PCR大概陽性，但沒有症狀快篩陽性，PCR做不一定陽性，所以有症狀快篩偽陽性率少、沒有症狀則偽陽性率高。

因此什麼狀況需要篩檢？柯文哲表示，鼓勵市民維持戴口罩、勤洗手、保持社交距離，沒有症狀就不要篩檢，萬一有症狀且有錢就去超商、藥局買快篩自己篩；若沒有錢，就去7大醫院篩檢，另外北市有跟300家診所合作，會提供每家100隻快篩劑。而一旦結果為陽性，就打專線（02）2375－3782，接著會有防疫計程車把你載去該去的地方，下一步交給北市處理。

▼柯文哲7日說明快篩至通報SOP。（圖／北市府提供）

▼柯文哲7日說明快篩至通報SOP。（圖／北市府提供）

▲▼柯文哲7日說明快篩至通報SOP。（圖／北市府提供）

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