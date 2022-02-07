雲林國中小教職員97.49%施打2劑疫苗　校園大清消2／11如期開學

▲雲林縣校園防疫措施開跑，除針對教室桌椅等用漂白水等擦拭外，溜滑梯等遊戲區等公共空間也將陸續會完成清潔消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

大年初六開工日，民眾收心上班後家長也關心孩子們開學狀況，雲林縣目前疫情還算平穩，縣政府教育處指出，國中、國小預計如期在2月11日開學，目前各校已在本週展開校園消毒、盤點口罩、體溫計等防疫物資，教育處並表示，全縣教職員2劑疫苗涵蓋率已達97.49%，未完整接種疫苗必須每週快篩才能進入校園。

斗六市石榴國小蔡正龍表示，疫情爆發後已歷經多次開學，教職員與學生對於校園防疫措施都已熟稔，已請安心及時上工人員與教職員針對教室桌椅等用漂白水等擦拭消毒，另包括溜滑梯等遊戲區等公共空間也會完成消毒。蔡正龍說，學校防疫物資口罩、體溫計、隔板、酒精等都還很充足，開學後會依相關防疫準則，讓孩子們安心上課。

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雲林縣政府教育處指出，雲林縣國中生有3萬3115人、教職員9868人，教職員完成2劑疫苗約97.49%，還有249人未完整接種，必須每週快篩才能進入校園，希望符合接種第3劑教職員趕緊施打，另國中生第2劑接種率78.7%，開學後會繼續鼓勵學生接種疫苗。

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