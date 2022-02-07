　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市2月底微解封？柯文哲今早討論「解封項目」　本週成觀察期

▲▼台北市長柯文哲視察疫苗接種站。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

先前台北市長柯文哲曾喊話，打滿3劑就「微解封」，台北市副市長黃珊珊也說，若疫情平穩，北市考慮2月底微解封，但指揮中心指揮官陳時中卻認為，下一波關鍵點在2月10日，無法判斷月底情況。對此，台北市副市長蔡炳坤7日回應，今天早上有討論微解封方向，但還是要看疫情變化，「這週應該是觀察期」。

針對北市府日前呼籲有症狀就做快篩，但指揮中心發言人莊人祥認為「快篩偽陽性高」，蔡炳坤7日赴懷生國中視察師生接種BNT疫苗時表示，柯文哲是指「有症狀先做快篩」，北市很多人在這9天連假中回到中南部，預估有150萬人現在回到工作崗位或到北市上班。

蔡炳坤提到，「今天已有開會討論，這週應該是觀察期。」這些民眾回到中南部過年，現在回到工作崗位上，倘若有症狀就做快篩，這對企業好，也對大家都好，北市也有提供一些快篩試劑給各診所使用。

至於柯文哲日前稱打滿3劑就考慮2月底微解封？蔡炳坤回應，這部分都有在做討論，這週是觀察期，會密切觀察疫情上有無變化；目前從每天確診走向來看，如果呈現穩定狀態，「事實上應該可朝著柯文哲說的微解封方向。」今天已有談到微解封哪些要先解除，北市也會做功課，將一些解封項目列出來，並視疫情變化做進一步結果。

▼台北市副市長蔡炳坤。（圖／台北市政府提供）

▲▼柯文哲、蔡炳坤、璩大成出席北市疫情因應記者會。（圖／北市府提供）

►810元就能入手Kate Spade皮件

ET快訊
獨／台中警酒駕！　6年前曾犯同樣錯被拔官
股神媽媽！　2萬買1張台積電「翻漲到728萬元」
重磅消息！富邦悍將要跟羅力簽約了
《麻辣鮮師》清純女星爆紅閃退演藝圈　轉行現況曝光
快訊／納豆爆「再進手術室緊急動刀」　侯友宜曝最新病況
小三內褲曬陽台！林采緹早警覺有鬼　超渣4徵兆曝
彭帥宣布退休：從未指控遭人性侵　也沒人間蒸發
中國冬奧首金遭酸「偷來的」　韓媒：可能被判失格

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／柯建銘曝2月下旬開議「優先處理修憲」　其他法案再慢一點

快訊／宏國總統確診！賴清德隔離中　外交部：特使團篩檢均為陰性

快訊／打滿3劑疫苗微解封？　侯友宜：2月11日新北開學是關鍵時刻

北市2月底微解封？柯文哲今早討論「解封項目」　本週成觀察期

柯建銘：福島食品尊重總統府決定　總召沒有資格也不會去問

快訊／納豆爆「再進手術室緊急動刀」　侯友宜曝最新病況

快訊／游錫堃首表態　「福食品若符合三要素，立法院當然要支持」

快訊／國民黨立委爆：蔡英文2天內開放福島核食

新北租金補貼每月最高5000　申請資格、方式曝光

快訊／宏都拉斯總統確診新冠肺炎　賴清德今早快篩結果出爐

林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

台東上空「6不明光體」盤旋　目擊者驚呼：是外星人嗎？

嬤怕杜賓孫冷！棉被綑一圈　「包成家庭理髮」媽笑：剃頭囉

林志玲被暗指找代孕「沉默3天出聲」！ 連PO哭臉圖…網一看全跪了

你累了嗎？貓咪過年討紅包　厭世臉「廁所堵人」笑翻網

草叢裡「一攤橘色肥肉」醉倒！10公斤貓店長偷懶睡覺被抓包

快訊／柯建銘曝2月下旬開議「優先處理修憲」　其他法案再慢一點

快訊／宏國總統確診！賴清德隔離中　外交部：特使團篩檢均為陰性

快訊／打滿3劑疫苗微解封？　侯友宜：2月11日新北開學是關鍵時刻

北市2月底微解封？柯文哲今早討論「解封項目」　本週成觀察期

柯建銘：福島食品尊重總統府決定　總召沒有資格也不會去問

快訊／納豆爆「再進手術室緊急動刀」　侯友宜曝最新病況

快訊／游錫堃首表態　「福食品若符合三要素，立法院當然要支持」

快訊／國民黨立委爆：蔡英文2天內開放福島核食

新北租金補貼每月最高5000　申請資格、方式曝光

快訊／宏都拉斯總統確診新冠肺炎　賴清德今早快篩結果出爐

珊瑚絨睡衣1980元→399元　一件就夠暖、穿出門也行

快訊／柯建銘曝2月下旬開議「優先處理修憲」　其他法案再慢一點

引水人確診！最慘恐癱瘓高雄港　篩檢41人結果曝

錯過0050除息？0050 ETF連結基金2／16除息還能參加

獨／大甲警務員年假最後一天酒駕！6年前曾犯同樣錯下台

人妻冬天用熱水洗碗挨罵　網友反諷奶奶：幾歲人還不會做家事

新景點！台南唯一「卡丁車賽車場」即起試營運　還能賞黃金海岸夕陽

億級富豪硬上壽星按摩妹慘了　「弄痛妳」對話曝

韓國亞運選拔將啟動　Faker代表遇挑戰...Scout、Viper回國競爭？

女保險業務外遇還懷孕！夫氣炸怒告　小王獄中信+躺腿照賴不掉

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

政治熱門新聞

快訊／納豆爆「再進手術室緊急動刀」　侯友宜曝最新病況

宏都拉斯總統確診新冠肺炎　賴清德今早快篩結果出爐

快訊／蘇貞昌出手了！6措施「物價不調漲」

中國無人機低空入侵東引？　真相曝：民用型定翼雙槳飛行器

新北+3　1女桃園圍爐染疫

北市開放高端隨到隨打　2萬人BNT同步接種

傳接民眾黨秘書長　蔡壁如回應了

吳子嘉曝民進黨2022布局　這三人將爭閣揆位置

新北租金補貼每月最高5000　申請資格、方式曝光

蔡壁如與柯文哲面談「十分重要的事」　將到黨部幫忙啟動選戰模式

快訊／藍委爆：蔡英文2天內開放福島核食

快檢查！第一代悠遊卡已過期　教你「一招神解」自動展期

連假最後一天　台北3處人亮紅燈

教召新制下月入營　報到快篩陽性立即解召

更多熱門

相關新聞

廣西百色疫情增至43人宣布封城 鐵路列車經過旅客「不上不下」　

廣西百色疫情增至43人宣布封城 鐵路列車經過旅客「不上不下」　

廣西百色市新冠肺炎本土確診人數截至昨（6）日止已達43人，當地政府決定今（7）日零時起封城，所有居民實施全員居家隔離政策。居家隔離期間，學校和各類培訓機構全部停課、公共交通停運。除保供應的超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他經營場所一律停業。餐飲行業盡量提供外賣配送服務。

跟進兆豐採購快篩劑送員工？　台銀董座：有需要的話「會補助」　

跟進兆豐採購快篩劑送員工？　台銀董座：有需要的話「會補助」　

陸本土確診+45　廣西50人染疫

陸本土確診+45　廣西50人染疫

開工先快篩？　醫曝最佳自保方式

開工先快篩？　醫曝最佳自保方式

醫示警有「這症狀」要小心

醫示警有「這症狀」要小心

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲蔡炳坤微解封防疫新冠肺炎台灣防疫新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

不想接LINE電話！「只要1鍵」系統悄悄擋掉

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

傳播妹跳樓亡　控三重警吃案對話曝：每個都針對我

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

全明星紅隊開戰裁判　轟藍隊出老千

快訊／07：52規模4.2地震！　最大震度4級

愷樂鬆口回應「秘婚醫生」真相！友：重返幕前可能性低

懂投資！女友見她買房「脫口1句」全家傻了

張菲辣媳拜年旗袍「買到情趣款」！　老公嚇瘋：想幹嘛

林志玲被暗指找代孕「沉默3天出聲」！

義大利麵「打開生的」　網看訂單備註砲翻

醫示警有「這症狀」要小心

遠百竹北停車場　牆上全轎車刮痕

《華燈初上3》被狂猜重拍結局！林心如親解答

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

更多

最夯影音

更多
林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD

林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD
市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面