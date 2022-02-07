北市2月底微解封？柯文哲今早討論「解封項目」　本週成觀察期

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

先前台北市長柯文哲曾喊話，打滿3劑就「微解封」，台北市副市長黃珊珊也說，若疫情平穩，北市考慮2月底微解封，但指揮中心指揮官陳時中卻認為，下一波關鍵點在2月10日，無法判斷月底情況。對此，台北市副市長蔡炳坤7日回應，今天早上有討論微解封方向，但還是要看疫情變化，「這週應該是觀察期」。

針對北市府日前呼籲有症狀就做快篩，但指揮中心發言人莊人祥認為「快篩偽陽性高」，蔡炳坤7日赴懷生國中視察師生接種BNT疫苗時表示，柯文哲是指「有症狀先做快篩」，北市很多人在這9天連假中回到中南部，預估有150萬人現在回到工作崗位或到北市上班。

蔡炳坤提到，「今天已有開會討論，這週應該是觀察期。」這些民眾回到中南部過年，現在回到工作崗位上，倘若有症狀就做快篩，這對企業好，也對大家都好，北市也有提供一些快篩試劑給各診所使用。

至於柯文哲日前稱打滿3劑就考慮2月底微解封？蔡炳坤回應，這部分都有在做討論，這週是觀察期，會密切觀察疫情上有無變化；目前從每天確診走向來看，如果呈現穩定狀態，「事實上應該可朝著柯文哲說的微解封方向。」今天已有談到微解封哪些要先解除，北市也會做功課，將一些解封項目列出來，並視疫情變化做進一步結果。

▼台北市副市長蔡炳坤。（圖／台北市政府提供）