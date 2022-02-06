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知名手搖飲店員「煮鍋泡髒鞋」畫面曝！前員工驚：那煮波霸的…

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲手搖飲員工用「煮鍋」消毒煮鞋。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

知名連鎖手搖飲爆出員工用煮鍋煮鞋子！有網友5日在《Dcard》貼出一段IG限時影片，只見影片中的人身穿該間手搖飲的制服，卻嘻笑著把超髒的運動鞋壓到大鐵鍋中煮，讓原PO驚呆發問，那是不是平常煮茶用的鍋子。就有前店員一看就驚呼，「那是煮珍珠波霸的鍋子」、「這個鍋子會有拿來煮波霸的可能」，影片引發爭議。

一位女網友匿名發出影片，想問影片中的鍋子是不是該間手搖飲拿來煮茶的鍋子，「如果是的話未免也太噁心了吧！還有那個夾子。」仔細看看影片，只見有幾個人身穿該間品牌的制服，先是抱怨禮拜一「還有爆炸多桶茶葉要倒」，被拍攝的男子還踹了垃圾袋幾腳。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲員工把踹過垃圾的髒鞋脫下。（圖／翻攝自Dcard）

沒想到下一段影片中，被拍攝的男子竟脫下踹垃圾的那雙運動鞋，在其他人的慫恿下，把超髒的鞋子泡進一旁冒著泡泡的鐵鍋裡，還不斷用鐵夾把鞋往水裡壓。另一人則是邊喊「壓下去壓下去，讓它吸水，對對對！壓下去！對對對對對！」還一邊在水裡撒像是洗潔粉的東西。原PO也在文中補充，因為她不是員工，也不知道鍋子的用途，單純只是想提問跟確認，沒有要公審誰。

影片一出，網友馬上暴動喊噁，「為什麼這麼多猴子喜歡把做壞事的影片po上網」、「我真的不敢喝手搖飲了」、「這到底是哪一間店？也太噁心了吧！超缺德的」、「真的超噁心，就算消毒抹布之類的，也不會用波霸桶子吧」、「不管是不是煮茶的鍋子我都不能接受欸」、「連鎖品牌本來就很注重形象，在廚房煮鞋子怎麼看都超沒衛生的好嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲一旁的人還慫恿鞋子主人把鞋壓進水裡。（圖／翻攝自Dcard）

至於這個鍋子到底是什麼用途，也釣出店員爭論，「原則上這是煮波霸的鍋子，但他們是不是用同一個鍋子煮鞋就不得而知了」、「感覺比較像開錫蘭的鍋子」、「在北區上班過，這是煮珍珠波霸的鍋子，煮茶是用茶壺，嘔嘔嘔嘔嘔」、「要看店，這種鍋我之前那間都是拿來泡酵素的」、「我之前做過廚房人員，據我所知，那桶是專門煮波霸的，小珍珠是用小桶煮的。所以以後點珍珠或燕麥會比較心安。」

雖然有員工表示，「煮酵素的鍋子跟煮波霸的鍋子會不同啦！而且煮珍珠波霸不會用到夾子。」但就算是清潔用的鍋子，大部分網友還是無法接受，「就算是酵素鍋，也是泡器具那些用的，最後一樣會接觸到食物啊」、「煮的酵素也會拿來清潔其他工具喔！雪克杯什麼的」、「就算是清潔用的鍋子，公司會讓你洗鞋？」

還有網友忍不住開批，「我之前做過3年左右，這個不是煮波霸的鍋子，這是做清潔的鍋子，但也是很噁啦」、「留言區的留言真感人，一直解釋不是煮茶的鍋子，是清潔用的鍋子。我朋友在高雄某間分店打工，他們店都很遵守規矩，所以這是個人行為。」

也有店員為品牌抱不平，「曾經是pt路過～我們店是波霸和珍珠都是不同的鍋子，茶葉的話這個量是正常的，尤其最近過年，每間分店都忙到炸。要用酵素的鍋子和洗抹布的鍋子我們店會分開，但原po那個影片的行為真的很噁，雖然鍋子都會洗但還是很……正常來說內場會有監視器，如果店長常看監視器應該會看到才是。在這表示不是每間分店都這樣」、「在職員工路過……這種大厚鍋我們通常都拿來煮波霸用，看制服我猜應該是高屏以北某地區的店家，因為我們高屏區的制服不是這種的ㄉ，我自己都覺得這樣好噁心，為什麼要這麼丟品牌的臉？」

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