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初二吃大餐20人上吐下瀉！疑龍蝦搞鬼　餐廳退費包紅包登門致歉

▲雲林民眾初二向餐廳訂桌聚餐，卻陸續在餐後傳出腸胃不適狀況，業者接到客人致電隨即於餐廳臉書上貼文表示疑似食材有問題，希望其他身體不適的客人盡快向餐廳聯繫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林民眾初二向餐廳訂桌聚餐，卻陸續在餐後傳出腸胃不適狀況，業者接到客人致電隨即於餐廳臉書上貼文表示疑似食材有問題，希望其他身體不適的客人盡快向餐廳聯繫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮民眾大年初二回娘家，向餐廳訂桌聚餐，卻陸續在餐後傳出腸胃不適狀況，業者接到客人致電隨即於餐廳臉書上貼文表示疑似食材有問題，希望其他身體不適的客人盡快向餐廳聯繫。衛生局已派員採樣化驗；餐廳業者表示，經營30年首次發生食安問題，將配合稽查並退還餐費，對客人們致上最高歉意。

▲雲林民眾初二向餐廳訂桌聚餐，卻陸續在餐後傳出腸胃不適狀況，業者接到客人致電隨即於餐廳臉書上貼文表示疑似食材有問題，希望其他身體不適的客人盡快向餐廳聯繫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲該餐廳在雲林經營約30年，從未出現過食安事件，首次發生食材出包也令當地民眾意外。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

該餐廳臉書昨（3）日晚上10點多貼出文章，「關於初二的年菜的而有客人反應食品有狀況的，目前已經通報衛生局，我們餐廳也積極的在配合稽查與追查原物料的狀況。至於客人們因此而有身體不舒服的狀況，我們也正在一一進行處理，責無旁貸。如果有在這期間吃過我們餐廳食物而發現有問題的，請立即我們聯繫，謝謝。

▲雲林民眾初二向餐廳訂桌聚餐，卻陸續在餐後傳出腸胃不適狀況，業者接到客人致電隨即於餐廳臉書上貼文表示疑似食材有問題，希望其他身體不適的客人盡快向餐廳聯繫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲業者對於提出家人用餐後出狀況的顧客均一一回應致歉，並持續追蹤狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

消費訂餐民眾陸續在底下留言「初二訂二桌有一個人上吐下瀉、2個人拉肚子」、「我們家共9個人上吐下瀉」、「我們家6個人上吐下瀉」、「我們家有2個人不舒服」；也有其他客人表示「我是初二的客人，我們全家族都沒有問題哦，我們總共有三桌」、「初二我們是訂2樓3間包廂食材料理美味、大家吃的很開心、沒有人不適」，約有20人用餐後發生腸胃狀況。

▲雲林民眾初二向餐廳訂桌聚餐，卻陸續在餐後傳出腸胃不適狀況，業者接到客人致電隨即於餐廳臉書上貼文表示疑似食材有問題，希望其他身體不適的客人盡快向餐廳聯繫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲業者對於提出家人用餐後出狀況的顧客均一一回應致歉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

餐廳業者受訪表示，對於造成顧客身體不適情況，感到非常抱歉，從昨日開始依序聯繫所有出狀況消費者，並一一登門拜訪致歉並慰問，除將當天消費全額退還給客人外，並給予慰問金紅包代表餐廳致歉，而對於後續其他相關醫療費用，餐廳也將會全額支付。初步懷疑可能是初二當天凌晨到貨物料有異，目前也是焦急等待衛生局的採樣化驗結果出爐。

▲雲林民眾初二向餐廳訂桌聚餐，卻陸續在餐後傳出腸胃不適狀況，業者接到客人致電隨即於餐廳臉書上貼文表示疑似食材有問題，希望其他身體不適的客人盡快向餐廳聯繫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲業者對於提出家人用餐後出狀況的顧客均一一回應致歉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

業者說明，統計20組大概十餘人發生不適情況，症狀一樣，拉肚子、上吐下瀉，類似急性腸胃炎狀況，目前有顧客反應身體不適的狀況都是在初二，在初步釐清食安問題後發現，並不是所有人都有出現不適症狀，所以還不清楚究竟哪個環節出問題，當下已主動向雲林縣衛生局通報，雲林縣衛生局也立即已派員到場對工作人員和環境採樣。

▲雲林民眾初二向餐廳訂桌聚餐，卻陸續在餐後傳出腸胃不適狀況，業者接到客人致電隨即於餐廳臉書上貼文表示疑似食材有問題，希望其他身體不適的客人盡快向餐廳聯繫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲業者對於提出家人用餐後出狀況的顧客均一一回應致歉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，雲林縣衛生局人員除到場採樣化驗並追蹤聯繫不適民眾了解情況外，初步懷疑可能是冷凍熟龍蝦退冰切盤供顧客取回食用，在未保冰且沒再熱處理下，若加上製作和退冰時間、外帶路程以及回家後未馬上食用，恐致風險提高。昨經稽查後已請業者注意保冰或更改菜色。

▲雲林民眾初二向餐廳訂桌聚餐，卻陸續在餐後傳出腸胃不適狀況，業者接到客人致電隨即於餐廳臉書上貼文表示疑似食材有問題，希望其他身體不適的客人盡快向餐廳聯繫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲也有其他客人上來留言，表示他們吃到的食材沒問題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局長曾春美表示，經查不適民眾多因中餐外帶回家食用，有部分民眾晚餐部分也外帶其他餐廳食物，因後續才出現疑似食品中毒症狀，在沒有採集到食餘檢體情況下，確切原因尚進一步釐清，目前衛生局未具體開罰，先稽查餐廳現況缺失，並對業者開立限改單處分。

▲雲林民眾初二向餐廳訂桌聚餐，卻陸續在餐後傳出腸胃不適狀況，業者接到客人致電隨即於餐廳臉書上貼文表示疑似食材有問題，希望其他身體不適的客人盡快向餐廳聯繫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衛生局初步懷疑可能是冷凍熟龍蝦退冰切盤供顧客取回食用，在未保冰且沒再熱處理下，若加上製作和退冰時間、外帶路程以及回家後未馬上食用，恐致風險提高。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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