不是NIKE！「1低調神鞋」滿街都在穿　鄉民認同爆：沒退燒過

▲運動品牌New Balance佔領街頭，引網友熱議。（圖／翻攝官網、PTT）

記者邱晟軒／綜合報導

Nike和Adidas兩家知名運動品牌主導全世界球鞋市場，可謂每個人的鞋櫃裡，至少都會有那麼一雙它們的產品。不過，有網友指出，最近驚現街上很多人著用New Balance的鞋款，直呼「NB最近這麼紅，是有什麼特別的理由嗎？」。貼文曝光後，立刻引起許多內行曝關鍵原因。

有一名網友在批踢踢八卦板以「New Balance這幾年怎麼這麼紅？」為題發文表示，走在街上感覺滿街都是New Balance，不過感覺也沒特別好看，大大的N字有點不能接受，NB最近這麼紅，是有什麼特別的理由嗎？感覺已經到人手一雙等級了。

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貼文曝光後，立刻引起許多鞋友熱議，「目前來說，NB真的是主導各路社交軟體的搭配主流，幾乎大家都有一雙，拍照也好看」、「元祖灰真的好看，美製我反而不喜歡」、「NB經典阿！20年前便宜的時候一雙1000出頭」、「覺得沒有不紅過耶」、「NB至少紅25年以上了」、「輕巧好穿，價格有打折還可以」、「一直很好穿」。

▲New Balance品牌代言人IU。（圖／品牌提供）

有部分網友點出New Balance能受到年輕人喜愛的關鍵因素，「舒適度屌打其他名牌」、「穿其他牌鞋有時候會不舒服，NB就比較不會」、「好穿好看啊，早就在穿NB了，大學生現在越來越多」、「超好穿又便宜，包覆性屌打他牌」、「耐看耐穿」、「沒退燒過吧，一直就是不溫不火，因為很好穿，款式簡單」、「NB的優勢是平時穿也不突兀」

更有不少人認為NB能再竄起的背後原因，和南韓流行文化潮流脫不了關係，「我婆IU代言就是厲害」、「韓星帶起來，最近又流行復古，好搭也好穿」、「IU代言，害我狂買了至少5雙」、「印象中是金秀賢穿紅的？」、「現在流行都是跟風韓流了」、「因為有我老婆IU代言」、「韓劇影響很大」、「我婆IU代言就是不一樣」。