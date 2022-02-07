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傳播妹跳樓亡「我做鬼一個個都別跑」　母哭：三重警還命來

Ｗ女的父母指控警方吃案，害他們的女兒以死抗議。（當事人已變裝處理）

▲Ｗ女的父母指控警方吃案，害他們的女兒以死抗議。

圖文／鏡週刊

據了解，Ｗ女被警方依妨害秩序罪移送新北地檢署複訊後，檢方問W女的身份，W女回答「我是襲胸、遭毆打案的被害人」，檢方又問「你為何會在這裡？」W女表示「警方送我來的」，檢方聽後，便要Ｗ女先回去，有必要會傳她說明。

檢方將Ｗ女飭回，Ｗ女返家後，卻看到三重警方召開記者會，大張旗鼓的宣揚查獲聚眾鬥毆事件，引起許多網友在網路社群留言，抨擊她「做小姐還怕人摸」「裝清高」「要有職業道德」等不堪字眼，種種網路霸凌言語，造成她情緒崩潰，對警方「吃案」及誤導網路輿論的作法感到憤怒，最終選擇走上自殺一途。

▼傳播妹Ｗ女生前向閨密抱怨警方不公平對待，讓她很不服。

傳播妹Ｗ女生前向閨密抱怨警方不公平對待，讓她很不服。（讀者提供）

本刊檢視W女的手機發現，她生前除了向閨密傳訊記錄當時警局內的狀況，事後更覺得遭警方及網友不公平對待，留下「等到我因這件事真想不開」「我做鬼一個個都別跑」「我只是賺錢養家、有必要那樣講我？」等負面字眼，更有「警察都幫對方」「那家招待所是巷子口的」「都跟那家派出所還有分局很熟」等質疑三重警方的訊息。

▼傳播妹Ｗ女跳樓輕生，留下一對年幼的女兒。

【控警吃案逼死她2】三重警草率辦案還開記者會　害她遭網友霸凌走絕路

▼警方召開記者會後，許多網友用不堪的字眼留言霸凌傳播妹Ｗ女。

【控警吃案逼死她2】三重警草率辦案還開記者會　害她遭網友霸凌走絕路

W女父母另外出示一張女兒手上握著大把安眠藥的照片，表示這原是她要傳給母親表達輕生念頭的照片，後來沒傳，W母摀著胸口，情緒激動地說：「如果收到這張照片，我一定會勸阻女兒別做傻事！」哭喊要三重警方還女兒命來。

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