傳播妹跳樓亡　控三重警吃案對話曝：偵查隊每個都針對我

▲新北市警局三重分局（圖）遭控吃案、縱放開槍恐嚇犯。

圖文／鏡週刊

新北市一名傳播妹Ｗ女，去年十一月到三重一家茶行坐檯時，因被男客襲胸引發衝突，到場處理的三重警方卻不甩性騷指控，反將W女依妨害秩序罪送辦，導致她含冤跳樓、以死明志，讓父母相當不捨，出面向本刊指控警方吃案。

事後警方雖稱W女並未提告性騷，但警改會律師馬在勤指出，W女被襲胸是案件起因，且事涉強制猥褻，算是公訴罪，警方應將案情記載在筆錄中，再由檢察官決定後續如何偵辦，若未載明筆錄就明顯有吃案的意味。

▼傳播妹Ｗ女到新北市三重茶行（圖）坐檯，卻遭男客襲胸、毆打。

去年平安夜清晨六點多，年僅26歲的W姓傳播妹從新北市五股住處的社區大樓一躍而下，終結了自己短暫的人生，身後留下一對年幼的女兒，度過第一個沒有母親的春節，W女的父母不僅要承受白髮人送黑髮人的痛苦，也得開始擔憂起二名外孫女未來的成長之路。

▼傳播妹Ｗ女生前向閨密抱怨警方不公平對待，讓她很不服。

W女的父親老淚縱橫提及：「女兒輕生前一晚，我們父女還高興地逛夜市，女兒突然交代我要好好照顧媽媽及二個外孫女，原來是早就有了輕生的念頭。」W母則在一旁不斷啜泣，並且咒罵：「警察不是人民保母嗎？為什麼要吃案，成為害死我女兒的凶手！」

這起事件起因於去年11月19日凌晨，從事傳播工作的W女接到黃姓女經紀人的電話，要她到三重區頂崁街一處茶行坐檯，沒想到過程中卻遭一名吳姓男客襲胸，W女當場反抗理論，卻被吳男甩了一巴掌，於是趕緊逃出茶行，打電話向經紀人與丈夫求助。

▼警方召開記者會後，許多網友用不堪的字眼留言霸凌傳播妹Ｗ女。



現場包括吳男在內等十餘人，見W女跑出茶行，也跟著追了出來，雙方在馬路上開始爭吵、拉扯，經紀人到場看到如此大的陣仗，嚇得不敢下車便直接離開，W女的丈夫隨後到場，下車質問誰打他老婆，卻反被圍毆，吳男甚至亮出槍枝，用槍托打傷W夫的頭部，隨後還對空鳴槍，恐嚇意味濃厚。

▼傳播妹Ｗ女跳樓輕生，留下一對年幼的女兒。



吳男開槍後，一夥人打算將W女強押回茶行，但是她一直掙扎不肯就範，此時恰巧有民眾經過，立即打電話向警方報案，轄區三重分局獲報，出動快打部隊趕到現場，W女一見到警方，立刻衝向前求救，供稱遭吳男等人襲胸、毆打。警方用優勢警力壓制吳男等人後，將吳及W女等七人帶回派出所訊問，同時查扣吳男持有的槍枝。

★鏡週刊關心您，再給自己一次機會：安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】



更多鏡週刊報導

【控警吃案逼死她1】她坐檯遭襲胸引糾紛 囂張酒客還開槍恐嚇她老公

【控警吃案逼死她2】三重警草率辦案還開記者會 害她遭網友霸凌走絕路

【控警吃案逼死她3】警承認筆錄不實卻推責死者 警改會怒批：就是吃案