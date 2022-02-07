　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

札幌暴雪「24小時60cm」創23年紀錄！新潟積雪1層樓　電車全停駛

▲▼札幌大雪創新紀錄，電車停駛。（圖／翻攝JR北海道）

▲▼札幌大雪創23年新紀錄，電車停駛。（圖／翻攝JR北海道）

文／中央社

日本北海道札幌市到6日下午2時止的24小時降雪量創紀錄，造成包括往來新千歲機場的電車被迫停駛，許多想前往機場搭機的旅客，只能大排長龍苦等巴士。

日本放送協會（NHK）報導，受到強烈冬季型態氣壓分布影響，日本從北海道到中國地方（位於本州島西部）靠日本海側地區持續降雪。目前已知在秋田縣及富山縣造成2人不幸在除雪時罹難。

札幌市截至6日下午2時止的24小時降雪量高達60公分，創1999年開始統計以來新高紀錄；目前積雪也達到131公分，時隔8年再逾1公尺。

岐阜縣關原町目前積雪達84公分，創1997年開始統計以來新高紀錄；滋賀縣米原市積雪也來到81公分，相當接近之前創下的積雪紀錄。

新潟縣津南町到6日積雪已達349公分，是2015年2月以來再度積雪逾3公尺。

朝日新聞報導，大雪打亂札幌市陸上交通，不少電車因為除雪作業被迫在中途站臨時停靠；往來札幌車站與新千歲機場的機場快線，許多車班到6日晚間都停駛。

電車停駛又必須前往機場的民眾，中午就在札幌市區的巴士站大排長龍等候搭乘巴士。排在隊伍前方準備返回愛知縣的40歲女性說，已等了兩個半小時，雖然提前出門，但還是很怕趕不上下午的飛機。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►810元就能入手Kate Spade皮件

ET快訊
鋒面水彈來襲「全台有雨」暖春→濕冬降10°C　一圖看下周變天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

札幌暴雪「24小時60cm」創23年紀錄！新潟積雪1層樓　電車全停駛

歐盟將公布晶片法案　目標2030「全球市占率20%」

立陶宛經濟部長：歡迎台灣的晶片！　期待「半導體」合作新篇章

爽擁8妻絕不多P 　他挨轟反問：「比只娶1個幸福」這也有錯嗎？

法國總統候選人宣稱：當選總統就「退出北約」　不再捲入他國衝突

中風男「鬍子刮半邊」飯只吃半碗　醫驚：半邊腦壞了

親戚確診卻刻意隱瞞！男DJ妻兒吃完年夜飯染疫　怒轟：自私的人滾

立陶宛外長：台灣代表處不更名　將會澳洲官員談中國脅迫

正妹豐唇超滿意　嗨翻狂飲一整晚！醒來臉上「慘掛2條大香腸」

她初二出門買年菜「離奇失蹤」　78小時後慘變河中浮屍

林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

嬤怕杜賓孫冷！棉被綑一圈　「包成家庭理髮」媽笑：剃頭囉

台東上空「6不明光體」盤旋　目擊者驚呼：是外星人嗎？

林志玲被暗指找代孕「沉默3天出聲」！ 連PO哭臉圖…網一看全跪了

離奇影片曝！台東上空「6不明光體」盤旋飄移　目擊者驚：外星人嗎

知名手搖飲店員煮鍋泡髒鞋　前員工驚：是煮波霸的鍋子

札幌暴雪「24小時60cm」創23年紀錄！新潟積雪1層樓　電車全停駛

歐盟將公布晶片法案　目標2030「全球市占率20%」

立陶宛經濟部長：歡迎台灣的晶片！　期待「半導體」合作新篇章

爽擁8妻絕不多P 　他挨轟反問：「比只娶1個幸福」這也有錯嗎？

法國總統候選人宣稱：當選總統就「退出北約」　不再捲入他國衝突

中風男「鬍子刮半邊」飯只吃半碗　醫驚：半邊腦壞了

親戚確診卻刻意隱瞞！男DJ妻兒吃完年夜飯染疫　怒轟：自私的人滾

立陶宛外長：台灣代表處不更名　將會澳洲官員談中國脅迫

正妹豐唇超滿意　嗨翻狂飲一整晚！醒來臉上「慘掛2條大香腸」

她初二出門買年菜「離奇失蹤」　78小時後慘變河中浮屍

快訊／台塑石化凌晨調降：汽、柴油今起各降1.1和0.5元

日本防中國奪島！　擬在鹿兒島部署「美軍無人機部隊」

非洲人、歐洲人與台灣人比賽「刮刮樂」　怒砸4萬獎金曝光！

札幌暴雪「24小時60cm」創23年紀錄！新潟積雪1層樓　電車全停駛

外送義大利麵打開是生的！他PO訂單轟「吃餿水」備註4個字被砲翻

國光女神頭痛咳嗽又發燒！　血氧「掉到正常值以下」…緊急快篩

宛宛兒崩潰求救！全身起紅疹癢爆「超痛苦」：第一次這樣怎麼辦？

F-35C「南海墜毀」監視器視角流出　甲板上打滑甩尾落海

自小客車台南「逆向上國道」　警攔車開罰！

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

國際熱門新聞

她初二出門買菜「離奇失蹤」慘變河中浮屍

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

學者怒揭莫德納疫苗實驗內幕！後悔當白老鼠

2劑打完半年抗體量狂降！研究：與2因素有關

親戚確診卻刻意隱瞞！男DJ妻兒吃完年夜飯染疫

中風男做事都做一半　醫驚半邊腦壞了

奧客投訴沒收到戒指　店家傻眼：在你手上

捐精男愛上人妻！真槍上陣替她肉體注射

他坐擁8嬌妻：比只有1個幸福　有錯嗎？

立陶宛經長：歡迎台灣晶片！期待半導體合作新篇章

歐盟將公布晶片法案　目標2030全球市占率20%

札幌24小時降雪60公分　創新紀錄

鬼滅之刃超強反派「黑死牟」　竟活在弟弟陰影下

800元買畫挖到寶　竟是大師真跡值2.8億

更多熱門

相關新聞

2劑打完半年抗體量狂降！研究：與2因素有關

2劑打完半年抗體量狂降！研究：與2因素有關

日本長崎大學生物新創企業AVSS最新研究發現，人們接種新冠疫苗後，體內抗體量下降的比例與年齡和飲酒頻率有關，年齡越高的人體內抗體量下降比例較高，而每天喝酒的人，體內抗體下降的機率也比飲酒頻率較低者來得高。

南韓日增3.8萬例確診　累計染疫人數破百萬

南韓日增3.8萬例確診　累計染疫人數破百萬

中國蛤蠣「過水」　熊本縣產蛤蠣97％是進口

中國蛤蠣「過水」　熊本縣產蛤蠣97％是進口

捐精男愛上人妻！真槍上陣替她肉體注射

捐精男愛上人妻！真槍上陣替她肉體注射

UN報告：北韓持續發展核武　網攻提供重要收入

UN報告：北韓持續發展核武　網攻提供重要收入

關鍵字：

日韓要聞札幌降雪日本新瀉

讀者迴響

熱門新聞

不想接LINE電話！「只要1鍵」系統悄悄擋掉

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

愷樂鬆口回應「秘婚醫生」真相！友：重返幕前可能性低

懂投資！女友見她買房「脫口1句」全家傻了

林志玲被暗指找代孕「沉默3天出聲」！

《華燈初上3》被狂猜重拍結局！林心如親解答

納豆恐留後遺症「需長期復健」　復原進度曝光

彩券行女員工騙走客人5000　老闆娘傻眼回應

水彈來襲全台有雨　暖春→濕冬降10°C

《華燈3》為何不上線？網瘋猜：結局重拍

她初二出門買菜「離奇失蹤」慘變河中浮屍

辰亦儒回台灣了！跟曾之喬穿情侶裝「轉身有大亮點」閃爆

知名手搖店員「煮鍋泡髒鞋」！超噁畫面曝

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

虎年「財運如虎添翼」生肖TOP3

更多

最夯影音

更多
林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD

林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD
市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面