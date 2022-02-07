日媒整理「收假症候群」！前晚憂鬱厭世還失眠　8點讓社畜超有感

▲過年連假總是與親戚、朋友們聚在一起吃吃喝喝，變胖了也渾然不知。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

長達9天的農曆新年連假在一眼瞬間就這麼宣告結束，相信許多上班族都覺得，不是「昨天」才開始放假，到底是哪位大神偷走我的時間？日媒《Googirl》就整理出至少8點「收假症候群」的症狀，讓上班族對於連假結束後重回崗位工作感到相當有共鳴，看到電車擠得像沙丁魚般水洩不通，也不得不面對現實。

1. 史無前例的憂鬱感在連假最後一天晚上襲捲而來

黃金連休的假期天數若是愈多，則就越不想回到公司上班，於是連假最後一晚當然就是憂鬱到爆炸！尤其是各位在連假早已習慣熬夜生活，最後一晚生理時鐘無法調回來，沉重的憂鬱感讓自己更加難以入眠，隔天只能戴著熊貓眼上班。

2. 上班時搭電車發現，對這些陌生乘客都意外感到十分親切

一名28歲女性受訪表示，當連假結束後搭電車通勤，看到為數眾多的乘客們心不甘情不願一起搭上電車時，就會心想「原來大家都是從今天起就得正常上班啊」，如此奇妙的親切感莫名油然而生，而電車上早已被憂鬱的氣氛所包圍。

▲連假結束後第一天擠電車上班，真的充滿厭世感。（示意圖／取自Pakutaso）

3. 發現自己變得太胖，就連平常穿的制服都擠到穿不下

新年連假從第一天吃到最後一天，不知道是不是長出肥肉，不管是學生、還是上班族都發現平時身穿的制服在尺寸上變得更緊，一名27歲女性表示，直到連假結束後回到公司上班，她才驚覺自己「真的變胖了」。

4. 公司突然堆滿來自各地的土產與零食

一名29歲的女性就透露，公司茶水間堆滿同事帶來的各種土產與零食，原本擔心自己會變得更胖而不敢跟著吃，但最後還是將各種零食吞下肚。

5. 上班時出現各種致命的「低級錯誤」，根本無法專心工作

一旦結束休假回到公司上班，由於還沒有徹底收心，導致上班時精神渙散。一名24歲的女性就表示，不僅在與他人通話時忘了講出公司名稱、甚至在傳送電子郵件時還會打錯收信人，還不到中午整個心神就已經是等待下班的狀態。

而且，收假後的第1天就得處理休假時堆積的工作量，堆積如山的報表與指令，只會讓上班族在心理上更加抗拒，中午前只能做一些簡單的事情當作收假第1天的「復健」。

▲連假結束後重返工作崗位，發現同事、下屬與自己工作時都感到精神渙散。（示意圖／取自Pakutaso）

6. 包括自己在內，公司同事、下屬都處於精神渙散的狀態

一名34歲女性就抱怨，「結束連休後我就已經感到心煩氣躁，沒想到下屬也跟著懶散，造成犯下各種低級錯誤，整個公司陷入恐慌狀態！」

7. 根本無法回答同事「你放假都在幹嘛」的問題

一名30歲女性無奈表示，其實每次連休都馬在做一樣的事情，那就是無限反覆「吃飽睡、睡飽吃」的狀態，當同事問起假期是否有照計畫出遊，也總不能如實回答，「我過年放假就是吃飽睡、睡飽吃」。

8. 開始倒數距離下次連假還剩下幾天

一名29歲女性表示，一旦連假結束回歸工作崗位，她就會趴臥在書桌上，拿起桌曆看一下距離下次連假還剩幾天，那種憂鬱感就像是「藍色星期一」。

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