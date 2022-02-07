柯建銘：福島食品尊重總統府決定　總召沒有資格也不會去問

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

外傳日本福島五縣食品可能在近日開放，民進黨立法院黨團總召柯建銘7日表示，自己的答案永遠都是一樣，就是要尊重總統府及經貿團隊的決定，「總召沒有資格問，也不會去問」，即便國民黨要反對、要抗爭，民進黨團都予以尊重，「但是希望國民黨內部要一致就好了」。

立法院7日辦理第10屆第5會期立法委員集中報到，柯建銘上午率領民進黨團幹事長鄭運鵬、民進黨團書記長陳歐珀、民進黨團副幹事長林靜儀、黃世杰、民進黨團副書記長王美惠、林楚茵等人，一同現身群賢樓101會議室完成報到手續。

談及日本福島食品開放議題，柯建銘受訪時表示，這些題目從臨時會問到現在，自己的答案永遠都是一樣，就是要尊重總統府以及經貿團隊的決定，「總召沒有資格問，也不會去問」。

至於是否會擔心面臨國民黨團的強烈杯葛，柯建銘指出，各個政黨都必須要有態度，面對整個福島食品的議題，只有台灣跟中國沒有開放，這是台灣不可迴避的問題，也是各黨必須要表態的時候。

柯建銘也說，希望在野黨能夠站在團結國家、朝野合作的思維上，共同面對這個問題，即便國民黨要反對、要抗爭，民進黨團都予以尊重，「但是希望國民黨內部要一致就好了」。