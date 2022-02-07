　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

月入70元難過活！北韓女師賺外快「教跳Disco」慘被捕　恐判勞改

▲▼北韓國家領導人金正恩30日接見和勉勵上山下鄉的年輕人，並與他們合影，最新暴瘦照曝光。（圖／路透）

▲ 金正恩上任後嚴加取締外國文化。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓依《反動思想與文化排擊法》嚴厲取締外部文化，近日傳出逮捕一名高中教師及多名青少年，因為他們靠著外國歌曲及影片，學習「資本主義」舞蹈。這名女老師因月薪太少，私下招收學生，兼職教導外國流行舞蹈，恐怕被判勞改，學生及學生家長也難逃懲罰。

北韓2020年通過這項法案，遏阻外國影音資料在國內傳播，尤其是來自美國、南韓等資本主義國家的文化，國家保衛省及警方組成反社會主義調查小組，打擊觀看南韓影視作品及散播外國文化者，違者最重可處死刑。

當地居民向《自由亞洲電台》（RFA）表示，往年春節前後管制較鬆，今年卻是相反，比平時更加嚴厲，調查小組近來就在平安南道的平城市逮捕一名30多歲舞蹈老師，因為她教十幾歲青少年跳外國的迪斯科舞（Disco）。

韓媒報導，這名女子畢業於平城藝術大學，取得編舞學位，目前在平城市的玉村高中擔任教師，因每月3000韓元（約新台幣70元）的薪水難以維持生計，便私下經營舞蹈教室賺外快，每小時收費10美元（約新台幣278元）。

由於學生比較喜歡在南韓、中國、美國流行的舞蹈，而非北韓舞蹈，女子便教他們跳這些舞蹈。當局查獲一個裝滿外國歌曲與舞蹈影片檔案的隨身碟後，逮捕女子及多名學生。

調查發現，這些學生的家長大多有錢有勢，擔任當地行政機關幹部，但當局表示，法律之前不分地位，下令嚴懲所有違規者，預料女子及學生將被判勞改，學生父母也會被解職並開除黨籍。

►穿睡衣裝可愛，這套必勝

ET快訊
快訊／洛威拿慢慢離世！　今天火化當小天使
每天還缺200萬顆蛋！　農委會出手2大招補救
獨／正妹花1900萬買房！房仲保證頂加合法　1年後收預拆通知
粿粿亮鑽戒嫁名模男友！整排《全明星》藍勾勾：恭喜小妹出嫁
快訊／新北5歲女童染疫「Ct值25」　遭北市教師傳染
粿粿穩交2年點頭嫁！范姜彥豐誓言逼哭她　求婚過程曝
北市房仲群聚「再增1幼童確診」　北市防疫旅館2境外改判本土
快訊／新訓中心士官長初六失聯　陳屍停車場
日翊物流千人採檢「9成陰性」　陳時中：往好的方向發展
快訊／第22期追加劑來了！2/9開放預約　2/14起開打
快訊／《全明星》粿粿要結婚了！　曬超大顆鑽戒
快訊／陳時中：二級警戒延長到2／28

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

找到最後一名失蹤者！南韓光州崩塌公寓傳好消息　搜救犬聞到味道

蘇格蘭祭怪招防疫！豪砸1千萬切教室門通風　反對黨怒轟：侮辱師生

2男搶LV專櫃「拎包快閃」不到30秒　超扯片瘋傳！保全站門外看傻眼

月入70元難過活！北韓女師賺外快「教跳Disco」慘被捕　恐判勞改

高鐵旁挖出425具骷髏「40人遭斬首」　考古專家：正常

每4人就1人染疫！南韓連3天破3萬確診　月底單日恐暴增17萬例

澳洲宣布重開邊境！睽違2年再迎「國際觀光客」　打完2劑可入境

5歲女童被路邊騎士擄走性侵　回家遭爸媽「名譽殺人」丟在垃圾箱

後車廂掉出一條腿！她驚見「裸男住車上3天」崩潰　警也看傻眼

冬奧女選手凌晨被闖房帶走！檢測被搞錯遭恐怖隔離：哭到眼淚流乾

林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

草叢裡「一攤橘色肥肉」醉倒！10公斤貓店長偷懶睡覺被抓包

台東上空「6不明光體」盤旋　目擊者驚呼：是外星人嗎？

嬤怕杜賓孫冷！棉被綑一圈　「包成家庭理髮」媽笑：剃頭囉

你累了嗎？貓咪過年討紅包　厭世臉「廁所堵人」笑翻網

12歲老貓1次就會「蓋硬幣」特技　伸出奶油小手壓住❤爸超驚訝！

找到最後一名失蹤者！南韓光州崩塌公寓傳好消息　搜救犬聞到味道

蘇格蘭祭怪招防疫！豪砸1千萬切教室門通風　反對黨怒轟：侮辱師生

2男搶LV專櫃「拎包快閃」不到30秒　超扯片瘋傳！保全站門外看傻眼

月入70元難過活！北韓女師賺外快「教跳Disco」慘被捕　恐判勞改

高鐵旁挖出425具骷髏「40人遭斬首」　考古專家：正常

每4人就1人染疫！南韓連3天破3萬確診　月底單日恐暴增17萬例

澳洲宣布重開邊境！睽違2年再迎「國際觀光客」　打完2劑可入境

5歲女童被路邊騎士擄走性侵　回家遭爸媽「名譽殺人」丟在垃圾箱

後車廂掉出一條腿！她驚見「裸男住車上3天」崩潰　警也看傻眼

冬奧女選手凌晨被闖房帶走！檢測被搞錯遭恐怖隔離：哭到眼淚流乾

開工拚施打率　竹市疫苗推三大服務

「鳳梨+披薩」只排第3！「這組合」秒惹怒義大利人...網笑：真難搞

賴清德表態屏東縣長支持鍾佳濱　「追求公理正義展現大格局」

開工第一天衛生紙喊漲　蔣萬安：持續監督政府、捍衛民眾權益

找到最後一名失蹤者！南韓光州崩塌公寓傳好消息　搜救犬聞到味道

正確使用快篩提高準確率　陳時中讚盧秀燕「帶頭示範怎麼做」

四處炫「包六千」遭親媽洗臉：媳包一萬　她被大姑嗆：讓我難看？

快訊／洛威拿慢慢去當小天使！　媽淚：謝謝你為了阿娘撐這麼久

坐擁整面湖景！桃園新開幕環湖咖啡　必點爆萌玉兔奶酪香醇超欠吃

安唯綾曝大陸拍戲「早餐標配」驚了！　老公于中中導戲太嚴厲：第一天就吵架　

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

國際熱門新聞

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

學者怒揭莫德納疫苗實驗內幕！後悔當白老鼠

她初二出門買菜「離奇失蹤」慘變河中浮屍

2劑打完半年抗體量狂降！研究：與2因素有關

親戚確診卻刻意隱瞞！男DJ妻兒吃完年夜飯染疫

賴清德才剛見過！　宏都拉斯總統確診

奧客投訴沒收到戒指　店家傻眼：在你手上

札幌24小時降雪60公分　創新紀錄

立陶宛經長：歡迎台灣晶片！期待半導體合作新篇章

正妹被男友丟鹽酸浴缸　只剩一隻腳

中風男做事都做一半　醫驚半邊腦壞了

歐盟將公布晶片法案　目標2030全球市占率20%

捐精男愛上人妻！真槍上陣替她肉體注射

立陶宛外長：台灣代表處不更名

更多熱門

相關新聞

每4人就有1人染疫！韓「陽性率」26%破紀錄

每4人就有1人染疫！韓「陽性率」26%破紀錄

隨著變種病毒株Omicron在南韓境內的檢出率（占比）上周超過92.1%，成為新冠疫情主流，南韓單日新增確診者數便不斷暴增，數天以內從規模2萬暴增至3萬，之後連續3天新增超過3萬例以上確診，同時陽性率成長至26.0%，創下疫情以來最高紀錄，等於每4人篩檢時會驗出1人確診。南韓政府預估，2月底單日新增病例將介於13萬至17萬人之間。

日媒整理「收假症候群」！8點讓社畜超有感

日媒整理「收假症候群」！8點讓社畜超有感

加拿大卡車司機示威　渥太華市長宣布緊急狀態

加拿大卡車司機示威　渥太華市長宣布緊急狀態

日本防中國奪島！擬在鹿兒島部署美軍無人機部隊

日本防中國奪島！擬在鹿兒島部署美軍無人機部隊

札幌24小時降雪60公分　創新紀錄

札幌24小時降雪60公分　創新紀錄

關鍵字：

北韓日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

不想接LINE電話！「只要1鍵」系統悄悄擋掉

全明星紅隊開戰裁判　轟藍隊出老千

傳播妹跳樓亡　控三重警吃案對話曝：每個都針對我

快訊／《全明星》粿粿要結婚了！

快訊／納豆爆「再進手術室緊急動刀」　侯友宜曝最新病況

懂投資！女友見她買房「脫口1句」全家傻了

快訊／07：52規模4.2地震！　最大震度4級

愷樂鬆口回應「秘婚醫生」真相！友：重返幕前可能性低

濱海公路重大車禍！轎車幾乎解體

林志玲被暗指找代孕「沉默3天出聲」！

醫示警有這症狀要小心：用餐大笑的日子不遠了

張菲辣媳拜年旗袍「買到情趣款」！　老公嚇瘋：想幹嘛

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

更多

最夯影音

更多
林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD

林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD
市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面