月入70元難過活！北韓女師賺外快「教跳Disco」慘被捕　恐判勞改

▲ 金正恩上任後嚴加取締外國文化。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓依《反動思想與文化排擊法》嚴厲取締外部文化，近日傳出逮捕一名高中教師及多名青少年，因為他們靠著外國歌曲及影片，學習「資本主義」舞蹈。這名女老師因月薪太少，私下招收學生，兼職教導外國流行舞蹈，恐怕被判勞改，學生及學生家長也難逃懲罰。

北韓2020年通過這項法案，遏阻外國影音資料在國內傳播，尤其是來自美國、南韓等資本主義國家的文化，國家保衛省及警方組成反社會主義調查小組，打擊觀看南韓影視作品及散播外國文化者，違者最重可處死刑。

當地居民向《自由亞洲電台》（RFA）表示，往年春節前後管制較鬆，今年卻是相反，比平時更加嚴厲，調查小組近來就在平安南道的平城市逮捕一名30多歲舞蹈老師，因為她教十幾歲青少年跳外國的迪斯科舞（Disco）。

韓媒報導，這名女子畢業於平城藝術大學，取得編舞學位，目前在平城市的玉村高中擔任教師，因每月3000韓元（約新台幣70元）的薪水難以維持生計，便私下經營舞蹈教室賺外快，每小時收費10美元（約新台幣278元）。

由於學生比較喜歡在南韓、中國、美國流行的舞蹈，而非北韓舞蹈，女子便教他們跳這些舞蹈。當局查獲一個裝滿外國歌曲與舞蹈影片檔案的隨身碟後，逮捕女子及多名學生。

調查發現，這些學生的家長大多有錢有勢，擔任當地行政機關幹部，但當局表示，法律之前不分地位，下令嚴懲所有違規者，預料女子及學生將被判勞改，學生父母也會被解職並開除黨籍。