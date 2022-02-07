每4人就1人染疫！南韓連3天破3萬確診　月底單日恐暴增17萬例

▲南韓新冠確診者數隨著Omicron病毒擴散而暴增，平均每4人篩檢就有1人驗出確診。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著變種病毒株Omicron在南韓境內的檢出率（占比）上周超過92.1%，成為新冠疫情主流，南韓單日新增確診者數便不斷暴增，數天以內從規模2萬暴增至3萬，之後連續3天新增超過3萬例以上確診，同時陽性率成長至26.0%，創下疫情以來最高紀錄，等於每4人篩檢時會驗出1人確診。南韓政府預估，2月底單日新增病例將介於13萬至17萬人之間。

根據《韓聯社》報導，南韓今（7）日上午9時30分通報新增3萬5286起病例，連續第3天單日新增病例超過3萬，其中境內感染為3萬5131例、境外移入為155例；重症患者為270人；新增13例死亡。目前南韓共累計104萬4963例確診、6886例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增1萬9019例，占全國新增感染人數比率為54.1%（首爾為6873例、京畿道為9780例、仁川為2366例）；大邱新增1967例；釜山新增1916例；慶尚北道新增1684例；慶尚南道新增1664例；忠清南道新增1467例；全羅北道新增1269例；光州新增1205例；全羅南道新增1129例；大田新增968例；忠清北道新增884例；江原道新增738例；蔚山新增592例；濟州島新增368例；世宗新增261例。

▲大批南韓民眾前往社區附近的呼吸道專責診所排隊進行快篩，圖中診所位於京畿道水原市。（圖／達志影像）

休假篩檢人數相對減少，估計陰曆新年時大規模的社交群聚活動、國內移動人潮等所造成的流行疫情將會反映在本周的單日新增確診數上，南韓疾病管理廳長、中央防疫對策本部長鄭銀敬7日記者會上更表示，綜合國內外專家意見，預估2月底將會到達疫情流行高峰，單日新增病例恐將達13萬至17萬。

Omicron病毒株具有比Delta病毒株更強的傳染力，其檢出率於1月第3周首度超過50%、1月第4周超過80%，到了上周更衝破92.1%。雖然龐大的新增確診規模目前並未反映在重症、死亡數上；但鄭銀敬卻還是警告，Omicron病毒帶來的新冠肺炎致死率還是季節流感的2倍以上，呼籲大眾千萬不可掉以輕心。

另外，隨著新增確診者數在短期內暴增，南韓政府決定針對Omicron病毒的傳染特性制定防疫政策，同時延續先前社交距離防疫政策至本月20日，包括限制聚會人數限制在6人以內，餐廳、咖啡廳、室內體育設施、卡啦OK、公共澡堂浴池、娛樂場所等最晚營業至下午9時，補習班、網咖、親子咖啡與按摩會館等則開放至下午10時；補習班座位則須設置隔板。

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