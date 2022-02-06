桃園採取多元多重防疫遏制疫情蔓延　第21期疫苗7日起接種

▲鄭市長表示，桃園採取多重防疫，第21期疫苗7日接種。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦6日於市府防疫會議表示，春節期間防疫團隊採以多元、多重機制的防疫手段，遏制疫情蔓延；關於擴大社區監測方面，市府開設8個社區採檢站，平均每日採檢量可達3,000人次，5日各社區採檢站共採檢2,472位，採檢結果皆為陰性，代表社區風險可控，期早日讓疫情收斂。

鄭市長說，目前桃園市累計採檢8萬9,993位，其中8萬9,847位陰性、146位陽性，陽性率約為0.16%，市府會持續開設社區採檢站，進行社區健康監測，避免形成傳播黑數。有關疫苗接種部分，桃園不論在第一劑、第二劑及第三劑疫苗涵蓋率皆略高於全國，仍呼籲所有市民盡速接種疫苗，提高疫苗覆蓋率。

另外COVID-19第21期疫苗將於2月7日開始接種，市府也規劃2月7日上午在北區的桃園巨蛋體育館及南區的桃園市榮民服務處開設免預約社區接種站，提供BNT、高端疫苗接種服務。因應開學及開工前準備，公私立高中（職）、國中及國小維持2月11日開學，桃園市公私立幼兒園則延至2月14日開學。

為確保學習場域的安全，市府規劃於2月8日上午8時至12時30分辦理「公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班、課照中心、社大及樂齡中心教職員工COVID-19第三劑疫苗接種專案」，預計協助1萬6,418位教職員工完成第三劑COVID-19疫苗接種。