桃園傳播鍊未斷！市府3700名員工　開春上班第一天都要快篩

▲市長鄭文燦表示，市府行政大樓3700名員工開春上班首日要快篩。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府大樓因為春節前委外進駐的資訊人員確診，市長鄭文燦6日防疫會議表示，市府行政大樓3700名員工，農曆年後7日上班第一天，各單位同仁須完成第二次快篩；而屬於第一線防疫人員則不論在何處上班，也都須於上班前完成快篩，今日市府大樓也會進行清消作業，確保同仁開工後的安全。

鄭文燦市長表示，這段時間疫情傳播速度快，症況以輕症為主，有些無症狀更易被忽略，市府累積2年防疫經驗，知道疫調、匡列、居隔是基本的防疫手段，從匡列居隔範圍是否採出新的確診個案，也能瞭解社區傳播風險的高低。

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因此市府透過疫調、匡列、隔離、消毒、快篩及擴大社區PCR採檢等多元、多重機制的防疫手段，同時呼籲市民配合第三劑疫苗施打、口罩戴好戴滿、維持社交距離、減少群聚活動等防疫措施，避免隱形黑數增加疫情蔓延的可能性，也特別感謝春節期間防疫團隊的辛苦和努力，確保防疫安全。

桃園市政府春節前出現委外資訊駐點的資訊人員確診，市府當時啟動防疫標準作業，針對確診者足跡9樓資訊科技局機房、研考會所有人採檢，快篩都是陰性，兩個單位再做PCR採檢結果為陰性，市府9樓也已完成清消作業。