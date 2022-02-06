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強化防疫第一線　台南加強篩檢防疫計程車司機及防疫旅宿業者

▲台南加強篩檢防疫計程車司機及防疫旅宿業者，7日至9日除了開放由北北基桃、新竹返回台南的無症狀市民索取，亦將高雄返回台南的市民納入領取對象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南加強篩檢防疫計程車司機及防疫旅宿業者，7日至9日除了開放由北北基桃、新竹返回台南的無症狀市民索取，亦將高雄返回台南的市民納入領取對象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為加強台南市第一線防疫人員防護措施，7日起將協助78位防疫計程車司機及403位防疫旅宿業者以快篩方式檢測，守護第一線防疫人員的健康。

▲台南加強篩檢防疫計程車司機及防疫旅宿業者，7日至9日除了開放由北北基桃、新竹返回台南的無症狀市民索取，亦將高雄返回台南的市民納入領取對象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府於春節前夕緊急採購4萬5千劑居家快篩試劑，並於年前已發放2萬劑予基層院所看診使用，讓出現上呼吸道症狀的患者於看診前進行檢測，以強化院所人員防護措施、降低人員感染風險；部分快篩試劑亦提供年前自北北基桃、新竹返回台南的市民領用。另外針對年後開工，7日至9日除了開放2月4日至6日由北北基桃、新竹返回台南的無症狀市民索取，亦將高雄返回台南的市民納入領取對象，嚴守社區防線。

▲台南加強篩檢防疫計程車司機及防疫旅宿業者，7日至9日除了開放由北北基桃、新竹返回台南的無症狀市民索取，亦將高雄返回台南的市民納入領取對象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，因應近期陸續傳出北部及南部防疫旅館爆發群聚事件，台南市政府呼籲旅宿業者須落實相關防疫措施及清潔SOP。5日台南市衛生局長許以霖帶隊，偕同觀光旅遊局針對屬於高風險防疫旅館稽查及衛教，除內部消毒外，亦提醒業者旅館內人員進出口分流措施是否有確實，以避免人流交叉造成足跡重疊疑慮，平時應針對入住旅館民眾房間及設備、環境清潔及消毒、人員健康管理要有嚴格的作業規定，請業者要落實環境清潔SOP、加強員工定期教育訓練，避免傳染病交叉感染之可能。

▲台南加強篩檢防疫計程車司機及防疫旅宿業者，7日至9日除了開放由北北基桃、新竹返回台南的無症狀市民索取，亦將高雄返回台南的市民納入領取對象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2月4日至6日間自北北基桃、新竹返回台南，且無症狀的台南市民，持身分證及2月4日至6日的車票憑證或飯店憑證，可於37區衛生所領取家用快篩試劑；考量高雄近日疫情升溫，自高雄返回台南的無症狀市民亦納入此次快篩發放對象。領取時間為2月7日起至9日，每日上午8時30分至11時30分、下午1時30分至4時30分。

黃偉哲市長再次提醒，面對疫情，市民朋友出入人潮眾多場所務必戴好口罩遵從指示移動，回到家別忘了洗手消毒做好個人防疫，保護自己也維護家人朋友的健康，並呼籲民眾只要符合疫苗接種條件者，應儘快接種追加劑、第三劑疫苗，增加自身保護力。

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