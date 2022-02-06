台南市家庭教育學生創作作品　「護你之家」讓繪本動起來

▲台南市家庭教育中心將《護你之家》製成家庭教育宣導短片，並邀作者原音重現，全家人獻聲共同配音並重製腳本，希望藉由影片及發人深省的內容，喚醒陪伴家人的重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市家庭教育中心特別挑選「2022年深耕學校家庭教育學生主題創作」國中組繪本特優作品，鹽水國中鄭天立同學的《護你之家》製成家庭教育宣導短片，並邀作者原音重現，全家人獻聲共同配音並重製腳本，希望藉由影片及發人深省的內容，喚醒陪伴家人的重要性！

台南市長黃偉哲表示，「家有一老、如有一寶」，長者是珍貴的社會資產，呼籲市民對待長輩要多一點耐心與關懷。每逢佳節倍思親，在即將過年前夕，希望藉由影片喚醒與長者間的情感連結，並彰顯家庭教育的重要性。

教育局局長鄭新輝表示，台灣家庭人口組成結構逐漸改變，能四代同堂是求之不得的福氣，然而老寶貝的照護是現代家庭糾結的難處，護理之家是其中一個選項，而陪伴有很多的形式，97歲的阿祖與家人間相互體貼與濃厚愛意是這本書最想傳達的心情。這部以學生靜態繪本為藍圖，讓對家人的愛真的「動」起來，建構起極富創意性的作品，是嶄新的嘗試。

作者全家透過每次「相會」的通勤時光，感受到與阿祖相處的美好與幸福，「因為距離讓愛變得更深刻」，《護你之家》就是來自這樣的發想，帶給觀看者的真摯體會，提醒大家及時珍惜與家人陪伴的時光。

家庭教育中心張冰嫈主任表示，未來也將持續推廣，規劃把獲獎的小書繪本，以家庭教育為主題，配合有關家庭教育的素養教育，製作動畫宣導影片，讓具有獨特性及分享價值的作品，提供民眾線上自學的管道，民眾只要到Youtube，輸入關鍵字「護你之家」即可上網觀看。