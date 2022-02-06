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老牛的家寓教於樂全年無休　黃偉哲歡迎全國民眾來台南踏青遊玩

▲市長黃偉哲歡迎全國民眾，利用假期至台南「老牛的家」參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市長黃偉哲歡迎全國民眾，利用假期至台南「老牛的家」參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲積極推動農業旅遊，台南有非常多的農業休閒活動，廣受民眾好評，其中「老牛的家」為一寓教於樂的好地方，6日大年初六，也是9天年假最後一天，黃偉哲呼籲朋友們，可把握最後假期前往參觀。

▲市長黃偉哲歡迎全國民眾，利用假期至台南「老牛的家」參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市農業局表示，早期農村的農耕工作，都仰賴牛隻的協助，現在因農業機械化普及和人力等影響因素，轄內役耕牛嚴重凋零，已所剩無幾，許多民眾已看不到水牛及黃牛，為傳承農耕文化，體恤年老退役耕牛多年奉獻農耕之辛勞，並能安養終老，於是建立「老牛的家」收容老牛，讓遊客重溫純樸農村風情。

▲市長黃偉哲歡迎全國民眾，利用假期至台南「老牛的家」參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

老牛的家目前收養5頭牛，園區內有牛舍供老牛休息使用，以及大片草地提供牛隻吃草，夏季時還可看到水牛於水池中泡水消暑，相當悠閒愜意。除了室外可觀賞牛隻，還有室內展覽室陳列台灣早期農具，可供遊客瞭解台灣早期與牛隻一同耕種的文史，與使用現代自動化及智慧化機器的科技農業相比，增添了許多懷舊復古及溫馨傳統的農村氛圍。

現因疫情影響，室內場館暫時關閉，民眾仍可自在的徜徉在大自然與老牛同在的舒適環境裡，待疫情趨緩後，市長黃偉哲歡迎全國民眾，利用假期至老牛的家室內場館參觀。

▲市長黃偉哲歡迎全國民眾，利用假期至台南「老牛的家」參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「老牛的家」位於台南市柳營區神農里新厝102號，緊鄰德元埤荷蘭村。開放時間為上午8時至下午5時，全年無休。民眾可自行開車前往或搭乘大台南公車黃3線，從新營車站或柳營車站搭車，至德元埤站下車就可抵達老牛的家，抓住春節連假的最後一天，來趟與牛一同放鬆的心靈饗宴。

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