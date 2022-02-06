陳其邁待人方式「跟你阿嬤一樣」　他形容：有點耍酷不想被發現

▲高雄市長陳其邁。（資料照／高雄市政府提供）



記者陶本和／台北報導

對於高雄市長陳其邁，當過他幕僚的人都清楚，他其實治軍極為嚴謹；不過，高雄左楠議員參選人陳子瑜用「有一種餓，是阿嬤覺得你餓」的哏，來形容陳其邁的待人之道。他覺得，陳其邁對人的關心，不同於一般人，往往是隱晦、迂迴，有一點耍酷不想被發現的。

時間追溯至去年疫情嚴峻之際，全台各縣市防疫工作上緊發條，擁有公衛專業，又在行政院副院長任內立下防疫大功的陳其邁，如今在第一線更不能漏氣。當時，高雄市在6月中旬，安排高齡長輩施打第一波疫苗，陳其邁親自到高雄巨蛋視察施打狀況，被他發現動線紊亂，椅子也沒有保持適當的社交距離，他當場暴怒，抓來兩名局長痛斥，「沒有保持社交距離，就不要辦了」。

事實上，當過陳其邁幕僚的人看到他在高雄市府罵人的樣子，都會心一笑，且淡淡地說一句「比我們那時候好多了」。不過，陳其邁對人的關心，也很有屬於他的風格。

陳子瑜在臉書上發文，用「有一種餓，是阿嬤覺得你餓」的哏，來形容陳其邁，「有一種餓，叫做市長覺得你餓」。他認為，很多人覺得陳其邁很有距離感，這是因為他對人的關心不同於一般政治人物，而是隱晦、迂迴，甚至有一點耍酷不想被發現的感覺。

陳子瑜舉例，陳其邁經常要接見訪客，有時候為了節省時間，會選擇用餐時間邊吃邊聊。有一次，他跟著某訪客一起和陳其邁用餐，深怕待客不周的陳其邁，要求多準備一些，「記得有大碗餛飩乾麵、大碗餛飩湯、燙青菜、滷味、水果。」

「那一餐吃完，我跟訪客都飽到快說不出話來。」陳子瑜說，但陳其邁還是很在意有沒有吃飽，讓訪客連連擺手說很夠了不用再加，「這就是陳氏風格的關心，真的很有特色。」