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天冷離不開電暖器？家電達人籲做「檢測3步驟」以免釀災

▲電暖器不是買了就好!家電達人籲落實三步檢測以免釀災。（圖／486團購提供）。▲天冷出動電暖氣，應先落實三步驟檢測。（圖／486先生提供；以下同）

記者胡至欣／整理報導

冷氣冷颼颼，就算宅在家也能感受到陣陣寒意，許多人因此購買電暖器取暖，然而日前紐約市爆發30多年來最嚴重火災，起因竟是電暖器發生故障，也讓人心慌慌！對此，家電達人486先生提醒，若電暖器購買已久，使用前務必先做「檢測3步驟」以避免釀災。

▲電暖器不是買了就好!家電達人籲落實三步檢測以免釀災。（圖／486團購提供）

▲選購電暖器應認明標檢局認證標章。

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486先生表示，開啟久未使用的電暖器前先檢查是否貼有經濟部標準檢驗局「一箭穿心」標識，若沒有則建議盡快換新機以確保使用安全。接著檢查電源線是否有老化、破損的狀況，電線絕緣不良容易造成短路進而引發火災。最後，電暖器開啟時先注意是否有異音或運轉異常。

電暖器應放置於堅實、平坦的表面，並遠離窗簾、床、地毯等易燃物。使用時須注意保持至少1公尺以上的「安全距離」，同時避免寵物和兒童可以近距離接觸機體。建議使用單一電源插座，不要使用延長線或和其他電器共享插座，避免跳電或電線走火意外。此外，出門前一定要記得將電暖器關掉，家中沒有人的時候不要讓機器運轉。

市面上各型電暖器多依適用坪數區分，不少適用小空間或近身型的電暖器2、3千元以內即可購得，挑選貼有檢驗合格標章並具過熱斷電、傾倒斷電等保護裝置的機型才有保障。一般電暖器須避免潮濕，若有置放於浴室需求，應特別挑選防潑水的款式。

▲電暖器不是買了就好!家電達人籲落實三步檢測以免釀災。（圖／486團購提供）

▲有暖被、烘衣烘鞋特殊需求，可特別挑選具替換式專用配件的電暖器。

有特別標示可烘衣、烘被的電暖器多附有可替換式專用配件，使用起來才安全，一般電暖器不僅應遠離衣服、棉被、毛巾等易燃物，更不可將潮濕的織品直接覆蓋於機體上，若水份滲入電器帶電部分可能造成觸電。

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