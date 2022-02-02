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初三鋒面＋冷空氣殺到！連4天濕冷「急凍11°C」　回暖時間曝光

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,口罩,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲初三鋒面通過及冷空氣南下，北台灣溼涼轉冷。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（2日）初二水氣有減少的趨勢，各地高溫多為19至23度；低溫14至16度。中央氣象局指出，明（3日）初三鋒面通過及冷空氣南下，北台灣溼涼轉冷，中、南、東部下半天降雨機率增，而周五至下周日清晨，受大陸冷氣團或東北季風影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷，直到下周日白天大陸冷氣團或東北季風稍減弱，氣溫才會回升。

氣象局表示，3日初三鋒面通過，北台灣地區整天容易下雨，基隆北海岸有局部大雨發生的機率，而中部及花東地區有局部短暫雨，主要在下半天較容易降雨，南部地區也有零星降雨。另外，3日大陸冷氣團南下或東北季風增強，北台灣偏涼轉冷，白天高溫17至19度，中部及花蓮高溫20至22度，南台灣高溫仍有23至25度，各地低溫15、16度。

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▲春節年假天氣概況。（圖／氣象局）

▲春節年假天氣概況。（圖／氣象局）

到了周五至下周日清晨（4日初四至6日初六清晨）大陸冷氣團或東北季風影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷，基隆北海岸、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。天氣風險公司天氣分析師歐宗學透露，4日迎風面北東部全天濕涼、冷，中南部則是日夜溫差大，各地夜間明顯轉冷，局部空曠地區更可能有11-12度左右的低溫出現。

氣象局提醒，下周日白天（6日初六白天）大陸冷氣團或東北季風稍減弱，氣溫回升，北部、東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周一（7日）鋒面接近，下周二（8日）鋒面通過及東北季風再增強，中部以北、東半部地區及南部山區有短暫陣雨，南部平地為多雲。

▲▼氣溫,天氣,寒流,冷空氣,冷氣團,冬天,高壓,低溫,降溫。（圖／記者林敬旻攝）

▲初六大陸冷氣團或東北季風稍減弱，氣溫回升。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局預估，下周三（9日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；10日至12日東北季風持續影響，北部及東北部天氣較涼，其他各地早晚亦涼；降雨以迎風面北部、東半部地區為主，中南部山區也有零星降雨的機率，其他地區雲量偏多。

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