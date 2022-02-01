　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

初一玉山降瑞雪「積雪0.5公分」　中部以北今注意降雨

▲▼玉山氣象站初一降雪。（圖／中央氣象局提供）

▲玉山氣象站初一清晨降雪。（圖／中央氣象局提供）

生活中心／台北報導

中央氣象局預測，今天大年初一華南雲雨區東移，中部以北、東半部及南區山區有局部降雨機率，其中基隆北海岸及宜蘭地區有局部較大雨勢的機率，外出請攜帶雨具備用；另外根據氣象局觀測，今天清晨5時30分起玉山降下瑞雪，截至早上8時積雪已達0.5公分。

氣象局指出，玉山氣象站在清晨5點30分開始降雪，到上午8點仍持續中，積雪0.5公分；今天在水氣配合之下，3000公尺以上高山還有降雪機會，明天初二水氣減少，降雪機會下降，不過後天初三降雪機率再度提高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼玉山氣象站初一降雪。（圖／中央氣象局提供）

▲玉山氣象站積雪達0.5公分。（圖／中央氣象局提供）

氣象局預測，今天大陸冷氣團減弱，各地低溫14至16度，由於中部以北及東半部雲多易降雨，高溫回升不多約19至21度，南部地區高溫24度。

明天初二氣溫稍回升，氣象局指出，明天北部及東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；北台灣氣溫天氣仍涼，其他地區早晚亦涼。後天初三鋒面通過及大陸冷氣團或東北季風影響，降雨範圍較廣，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，外出請攜帶雨具，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷。

►穿高科技「暖暖襪」從此不怕寒流

ET快訊
搶當台積電股東！　家樂福湧超長人龍
信義分局小隊長除夕酒駕肇逃！　酒測達1.03
媽包18張鈔票！她一開傻眼「根本不能花」　網驚：超值錢
刮刮樂TOP 3出爐！　200元、500元買這張
老司機暴動！「魚訊」酥胸攬客　美魔女一開門慘了
一天連中7次！　土城男被勸進第8次刮出100萬大獎

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女友月給5000租金！他過年「再討1.2萬紅包」怒飆：收留不輸養育之恩

大年初一洗頭衰整年！　8大禁忌一次看

初一上午國5南向車流稍多　蘇花改局部路段塞

最慘年夜飯！他買外送年菜說傍晚到　等到晚上10點半還沒開飯

初一玉山降瑞雪「積雪0.5公分」　中部以北今注意降雨

睡午覺影響事業運？　農曆新年初一「12禁忌」小心別犯

16年前貧吃一碗麵　南投5兄妹現各自有成就！父自豪：小孩沒做歹

2022虎年星座財運排行曝！　第1名「談調薪超順、容易刮到大獎」

2圖看「年初一開運5吉時」　中午過後就剩1個快把握

狠甩衰神！達人告訴你2022水晶開運法　助你突破難關

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

阿伯出事了！7旬爺酒駕迴轉 麥拉倫追撞釀4傷右前輪GG...

黏人貓躲牆邊搖尾偷窺馬麻　對到眼就裝忙逃走超傲嬌！

高嘉瑜喊除夕要「重新做人」　網見古早味枕頭：怎麼還在？

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

女友月給5000租金！他過年「再討1.2萬紅包」怒飆：收留不輸養育之恩

大年初一洗頭衰整年！　8大禁忌一次看

初一上午國5南向車流稍多　蘇花改局部路段塞

最慘年夜飯！他買外送年菜說傍晚到　等到晚上10點半還沒開飯

初一玉山降瑞雪「積雪0.5公分」　中部以北今注意降雨

睡午覺影響事業運？　農曆新年初一「12禁忌」小心別犯

16年前貧吃一碗麵　南投5兄妹現各自有成就！父自豪：小孩沒做歹

2022虎年星座財運排行曝！　第1名「談調薪超順、容易刮到大獎」

2圖看「年初一開運5吉時」　中午過後就剩1個快把握

狠甩衰神！達人告訴你2022水晶開運法　助你突破難關

爵士不妙！　主戰前鋒英格爾斯膝蓋怪異扭曲整季報銷

環球晶併世創卡關德國宣告失敗　將支付15.6億元交易終止費

自己做紀念品最有意義！虹夕諾雅谷關「微景森林」手作課　連工具都好美

冰箱放7分滿就好！營養師授「食物5擺法」　放錯恐導致細菌暴增

美食節目秘辛曝光！　1天吃15家餐廳⋯工作人員爆肥20KG

蔡英文PO年夜飯照　徵求網友分享自家菜色「借我看看」

女友月給5000租金！他過年「再討1.2萬紅包」怒飆：收留不輸養育之恩

下斡旋金才查實價登錄！「好像買貴50萬」他懊惱　網友卻笑了

大年初一洗頭衰整年！　8大禁忌一次看

初一上午國5南向車流稍多　蘇花改局部路段塞

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

除夕圍爐「訂好餐廳」竟沒開　他氣炸：蓄意騙錢

最討厭的過年習俗　「初二回娘家」只排第2

魏家5子展翅飛翔　16年後二女兒奪照服員新人獎

台語「除夕」怎麼唸？內行人解答了

命理師曝「初一」12禁忌：討債、吃稀飯觸霉頭

高雄抽出最早國運籤「藏玄機」　預言疫情

除夕回娘家！公婆霸氣「兒一起去」姨卻怒飆

初一12大忌犯了衰整年　吃稀飯阻財運

生完孩拒恩愛！夫忍1年「脫褲硬上」妻氣離婚

過年「13禁忌」曝！當心窮神跟整年

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

福袋明天開搶！全聯送369萬保時捷　家樂福刮「台積電股票」

10多歲男童回高雄確診！台中搭車返鄉足跡曝　他去漢神巨蛋

更多熱門

相關新聞

即／最後工作天玉山下雪了！年假天氣三段式變化

即／最後工作天玉山下雪了！年假天氣三段式變化

玉山下雪了，成了一片銀白世界！中央氣象局表示，玉山28日晚間6點10分開始降雪，目前降雪持續中。另外，氣象局也提醒，春節假期天氣變化頻繁，年假前期（小年夜、除夕）降雨轉冷，中期（初一至初三）稍回溫但水氣略增，後期（初四後）另一波冷空氣影響，各地氣溫轉涼冷。

南方雲系北移挾劇烈雨彈！除夕急凍10℃

南方雲系北移挾劇烈雨彈！除夕急凍10℃

布農和南安文化體驗+野望影展　玉山園區走春

布農和南安文化體驗+野望影展　玉山園區走春

即／玉山主峰、北峰降雪半小時積0.7公分

即／玉山主峰、北峰降雪半小時積0.7公分

快訊／玉山下雪了　銀白世界影片曝

快訊／玉山下雪了　銀白世界影片曝

關鍵字：

玉山天氣降雪

讀者迴響

熱門新聞

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

除夕圍爐「訂好餐廳」竟沒開　他氣炸：蓄意騙錢

視訊老闆　女發現條狀物忘記收崩潰

白沙屯媽祖「四季籤」　籤詩深夜出爐

5歲弟見繩子伸手一拉　下秒遭電梯夾斷脖

最討厭的過年習俗　「初二回娘家」只排第2

《華燈初上3》2月不上了！Netflix公開上架片單

魏家5子展翅飛翔　16年後二女兒奪照服員新人獎

「這生肖」快買威力彩！台彩統計掛保證易中獎

外送員除夕送單卡關…同業無奈：棄單也沒用

英特爾CEO嗆完台積電認輸：我們太自大

台語「除夕」怎麼唸？內行人解答了

命理師曝「初一」12禁忌：討債、吃稀飯觸霉頭

更多

最夯影音

更多
恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使
買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面