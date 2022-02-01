初一玉山降瑞雪「積雪0.5公分」　中部以北今注意降雨

▲玉山氣象站初一清晨降雪。（圖／中央氣象局提供）



生活中心／台北報導

中央氣象局預測，今天大年初一華南雲雨區東移，中部以北、東半部及南區山區有局部降雨機率，其中基隆北海岸及宜蘭地區有局部較大雨勢的機率，外出請攜帶雨具備用；另外根據氣象局觀測，今天清晨5時30分起玉山降下瑞雪，截至早上8時積雪已達0.5公分。

氣象局指出，玉山氣象站在清晨5點30分開始降雪，到上午8點仍持續中，積雪0.5公分；今天在水氣配合之下，3000公尺以上高山還有降雪機會，明天初二水氣減少，降雪機會下降，不過後天初三降雪機率再度提高。

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▲玉山氣象站積雪達0.5公分。（圖／中央氣象局提供）



氣象局預測，今天大陸冷氣團減弱，各地低溫14至16度，由於中部以北及東半部雲多易降雨，高溫回升不多約19至21度，南部地區高溫24度。

明天初二氣溫稍回升，氣象局指出，明天北部及東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；北台灣氣溫天氣仍涼，其他地區早晚亦涼。後天初三鋒面通過及大陸冷氣團或東北季風影響，降雨範圍較廣，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，外出請攜帶雨具，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷。