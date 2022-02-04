春節開運這樣做！初四「燃香放炮迎灶神」、初五「開市送窮拜財神」

▲農曆新年想幫自己討個好兆頭，傳統習俗可不能少。（圖／記者蔡玟君攝）

生活中心／綜合報導

春節連假來到第7天，吃好喝好玩好睡好的同時，還是別忘了傳統習俗的眉眉角角，可能會你影響一整年的運勢！《科技紫微網》整理出大年初四、初五的三大開運法，想要求個好兆頭，不妨參考看看。

大年初四：燃香放炮迎灶神

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【迎神接神】

「送神早、接神遲」，小年時送神的儀式一大清早就開始，而初四的接神放到下午也不遲。此日主要是為接灶神，設香案，備三牲、水果、酒菜等供品，焚香點燭燒金衣，放煙花鞭炮，在家恭迎灶神爺來家點查戶口，祈求今年五穀登豐、家宅平安。

【接五路】

其實接五路本是接五路行神，可能是自古人們發財的心太急切了，後來就演變成了接五路財神。

還有就是財神爺的誕辰是初五，本是初五祭拜，但商人們為爭利市，故先於初四晚上便接請了五路財神，名曰「搶路頭」，初五開市，以圖吉利。

凡接財神供品中必少不了鯉魚，鯉魚是圖「魚」與「余」諧音，並且鯉魚在中國傳統文化中向來是吉祥的象徵，討個吉利。

【報喜除霉運】

這天無論是外出碰到什麼人，或是打電話，都要記得說上一句「新年好」，「恭喜發財」等報喜話，這是一種禮貌，最重要的是能幫你除霉運哦。

▲財神的誕辰其實是在初五。（圖／記者蔡玟君攝）

大年初五：開市送窮拜財神

【開市發紅包】

或許上班族們還在春節假期中，但商行卻大多會選擇這天開市。

哪怕這天不正式開工，也會舉行祭拜儀式，舞龍舞獅，讓多日未動的機器運轉一下，檢查是否正常。然後老闆發個「開工紅包」，讓所有員工討個吉利後就回家，等待正式上班。

【破五】

正月初五為「破五日」，破五前諸多禁忌過此日皆可破，可以穿針引線動刀剪了，打破了東西、打翻了油瓶也不怕了，菜板要剁得咚咚響。

【送窮】

初五也為「送窮日」，忍了幾日總算可以打掃環境，倒垃圾髒水了。不過，這一天又不能睡懶覺了，得黎明即起，放鞭炮，打掃環境，送走「窮神」。

鞭炮得從房屋裡往外面放，邊放邊往門外走（可以用長棍竹竿遠遠的提著鞭炮放），將一切不吉利的東西都轟掃出去。

年夜飯後到正月初五以前，一般是不允許打掃環境的，即便掃地也只能在屋裡掃，垃圾得先放在屋裡的角落不能倒出去。特別是大年初一，掃帚都不能動的，以免掃走了財氣、福氣。到了初五就要徹底大掃除了，從每間房屋裡把垃圾掃出門外。

【拜財神】

從初二開始就有很多人在迎財神了，但財神的誕辰其實是在初五，這天才是拜財神的正日，普通民眾一般會選擇此日迎財神。上面也說了接財神的供品中必少不了鯉魚。