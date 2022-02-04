初四立春迎鴻運！「這生肖」最早獨攬好運　屬龍者是你的幸運星

▲大年初四逢「立春」，象徵著新一輪鴻運的開啟。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

生活中心／綜合報導

今年大年初四逢「立春」，是二十四節氣中的第一個節氣，表示冬季結束，萬物起始，一切更生，不僅標誌著季節的更替，也象徵著新一輪鴻運的開啟！其中「生肖雞」更是鴻運首波受益者。

《科技紫微網》指出，立春的「立」是「開始」的意思，而「春」則充滿溫暖、生長的期許。關於立春的開運方式，最為人所知的就是貼春聯，春聯的習俗是從立春日貼「宜春」二字漸漸發展而來的，表達的是大家對辟邪除災、迎祥納福的美好願望。

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除此之外，拜神、祭祖、慶典也是立春節氣的主題。其中，立春歲首拜太歲，有化煞消災、祈福納吉的涵義。其他的習俗還包括吃春捲、存錢、打春牛、外出踏青（踏春）等等，表達的都是對新年的嚮往與期待。

「一年之計在於春」，春天來了，大地復甦，萬物的生命力一天比一天蓬勃，而晨起一聲雞鳴喚醒了大地，今年生肖雞也是最早獨得好運的生肖，事業尤其運勢大旺。這段時間是你今年能否突破工作瓶頸的關鍵期，一定要好好把握。如果有創業、轉職跳槽等計畫，此刻可以開始行動了。

另外，此時正值春節假期，不妨趁著這個時機多向身邊的人取經、或登門拜訪，這對你日後的工作大有裨益。尤其要留意身邊屬龍的人，會為你帶來幸運。