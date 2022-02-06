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萌度破表！日本竟然有「雙馬尾日」、「女性制服日」

▲▼小學女童，小學生，學童，女童，書包。（圖／pakutas）

▲日本不但有「雙馬尾協會」，該協會還將2月2日訂為雙馬尾之日。（圖／pakutas）

●精選書摘

2月2日 雙馬尾之日（ツインテールの日）

2012年2月，日本雙馬尾協會正式成立，他們在官網上的宣言寫道：「能讓人們回憶起那遙遠的、淡淡初戀的髮型，在日本還是存在的，也就是雙馬尾！男生正等待著雙馬尾，雙馬尾也正等待著女生，我們誓言，會將雙馬尾的魅力以全新文化的概念，竭盡全力推廣給所有世人！」聞者莫不動容涕零，這協會同時也將2月2日訂為雙馬尾之日，很直白地直接用2 這個數字來代表雙馬尾。

除了雙馬尾之日外，2月2日這天也是知名輕小說與動畫《Re: 從零開始的異世界生活》裡的雙胞胎女僕：雷姆（胸大的那個）與拉姆（胸小的那個）的生日喔！由於雷姆教的信眾頗多（原因請參考前述），因此也有人將這天稱為雷姆之日。

對了，如果有人看到雙馬尾協會宣言覺得很頭痛的話，那麼恭喜你，因為頭痛的日文ずつう（Zutsuu）與數字2、2諧音，所以這天也是頭痛之日，你剛好可以慶祝一下。

▲▼李春在為排解性慾，性侵、殺害女高中生。（示意圖／取自Pakutaso）

▲女性制服協議會共同在1999年，將2月4日訂為女士制服之日。（示意圖／取自Pakutaso）

2月4日 女士制服之日（レディース・ユニフォームの日）

相對於男生幾乎一成不變的西裝，大家是否對日本各行各業的女生制服感到印象深刻呢？無論是空姐、護士、百貨公司服務員，或是女僕咖啡廳的傲嬌店員（編輯：呃，你不大正常的興趣好像曝光了捏），她們的制服都必須看起來好看，帶給客人好印象，還要兼具機能性，在在展現出日本獨特的制服文化。數家日本制服業者在1999年成立了女士制服協議會（Ladies Uniform Conference），並將2月4日訂為女士制服之日，因為此時正是立春時節，許多服裝業者會舉辦春夏展示會，此外制服的日文ユニフォーム（Yunifo-mu）裡有日文數字2與英文Four 的諧音。從2015年起，女士制服協議會在2月固定舉辦最佳服裝公司賞，選拔出女生制服最好看的公司。

▲▼日本節日好吃驚。（圖／時報出版）

作者：李仁毅
摘自：時報出版《日本節日好吃驚》

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