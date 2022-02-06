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聯合國機密報告：北韓持續發展核武　網攻提供重要收入

▲▼金正恩12月底召開勞動黨第8屆第4次全員會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 聯合國報告指出，網攻是平壤重要收入來源。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

路透社今天看到的聯合國（UN）機密報告摘要指出，過去一年北韓持續發展核子與彈道飛彈計畫，針對加密貨幣的網攻則是平壤重要收入來源。

獨立制裁監控小組這份年度報告昨天呈交給聯合國安全理事會北韓制裁委員會。

報告摘要寫道：「雖然沒有核試或洲際彈道飛彈（ICBM）發射的通報，北韓持續發展核子可分裂物質的生產能力。」

聯合國安理會長期禁止北韓進行核試及發射彈道飛彈。

報告指出：「北韓繼續維護與發展核子與彈道飛彈的基礎建設，也持續從海外尋求這些計畫所需的材料和技術，包含透過網路手段及共同科學研究。」

北韓2006年以來遭到聯合國制裁，多年來安理會更鎖定平壤核子與彈道飛彈計畫的資金加強制裁。

制裁監控小組提到，北韓的飛彈試射持續「顯著加速」。

美國與其他國家昨天表示，北韓今年1月執行9次彈道飛彈試射，還說這是北韓大規模毀滅性武器及飛彈計畫史上單月最多的試射次數。

制裁監控小組指出：「北韓在快速部署、大範圍移動（包括在海上）與飛彈武力的彈性上，展現出能力提升。」

路透社記者請北韓在聯合國的代表團對此發表看法，尚未獲得回覆。

此外，監控小組表示，「網路攻擊，特別是針對加密貨幣資產的網攻，仍是北韓重要收入來源」。小組收到資訊顯示北韓駭客持續鎖定金融機構、加密貨幣公司及交易所。

報告指出：「根據一個成員國說法，2020年到2021年年中，北韓的網路行為者從北美、歐洲及亞洲的至少3個加密貨幣交易所竊取超過5000萬美元。」

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