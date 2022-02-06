南韓日增3.8萬例確診　連2天刷新紀錄！累計染疫人數破百萬

▲ 人山人海的南韓車站。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓春節連假過後疫情大爆發，6日通報新增3.8萬例，單日確診數連2天刷新紀錄，2年多來累計確診數衝破百萬大關。南韓累計破50萬確診是在去年12月，Omicron病毒發威之下，不到2個月就翻了一倍。

《韓聯社》報導，根據中央防疫對策本部統計，截至當地時間6日午夜，南韓24小時內新增3萬8691例確診，其中3萬8502例為本土個案，189例為境外移入，累計確診數來到100萬9688例，距離南韓出現首例的2020年1月20日共經過748天。

南韓日增確診數5日首度衝破3萬，新增3萬6362例，6日又較前日上升2344例，一口氣增加3萬8691例，為一周前的2.2倍，甚至達到二周前的5.1倍。高傳染力Omicron變異株使確診數迅速激增，累計確診數去年12月10日才突破50萬，不到2個月後就在6日達到百萬。

周末因檢測量減少，確診數通常也會跟著降低，但受Omicron影響，周末確診數仍居高不下，加上連假期間民眾移動量增加，面對面接觸頻繁，預料下周起將更大幅度飆升。

不過，重症患者數及死亡數維持穩定，截至6日午夜，重症患者共272例，雖較前日新增3例，但已連續9天維持在200多例；死亡個案則新增15例，累計共6873例，致死率自前日的0.71%降至0.68%。

無症狀及輕症患者則快速增加，截至6日有12.8萬確診者居家治療，較前日增加逾萬例，而政府最多有能力管理16.3萬名居家治療者。

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